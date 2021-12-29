Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже в ближайшее время планирует инициировать запуск в Украине военно-учебной миссии ЕС.

Об этом он рассказал в интервью. По словам Борреля, речь идет о военно-консультативной и учебной миссии ЕС (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine), в рамках которой европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав армии Украины.

Боррель уточнил, что уже проведена предварительная оценка стоимости такой миссии и потребностей Украины.

– Мы уже на месте оценили, что нужно украинцам, чем мы можем реально помочь, сколько стоит эта миссия, а также кто может принять в ней участие. В ближайшее время я внесу соответствующее предложение странам-членам Евросоюза, – отметил Боррель.

У главы европейской дипломатии также спросили, должен ли ЕС в нынешней ситуации оказывать еще большую поддержку Украине. В ответ Боррель проинформировал, что Брюссель уже сделал многое для нашего государства, в том числе и в финансовом плане.

– Мы делаем многое, возможно, больше, чем другие. В последние несколько лет мы постоянно поддерживали Украину финансовой помощью на миллиарды. Мы расширяем взаимную торговлю и интенсифицируем наши экономические отношения, – заявил Боррель.

Он уточнил, что на прошлой неделе одобрил выделение украинской армии еще 31 млн евро, которые будут направлены на улучшение логистики и борьбу с кибератаками.

Кроме того, Боррель напомнил о развертывании в 2014 году Консультативной миссии Евросоюза в Украине (EUAM Ukraine) по реформированию гражданского сектора безопасности.

Еще в начале октября западные СМИ обнародовали информацию, что Евросоюз рассматривает возможность создания новой военной учебной миссии из-за обострения ситуации на Донбассе.

12 октября, во время 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве, было подтверждено, что Брюссель действительно рассматривает вопрос о развертывании в Украине такой миссии. В Министерстве обороны Украины сообщали, что в рамках этой инициативы планируется создать в Вооруженных силах многоуровневую систему военного образования.

Источник: Die Welt