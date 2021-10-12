В Европейском Союзе действительно рассматривают вопрос о разворачивании в Украине новой военно-учебной миссии.

Об этом сообщил сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель по итогам заседания 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве.

По его словам, представители Евросоюза будут изучать в Украине возможные направления такого сотрудничества, в частности в сфере военного образования.

– Мы считаем возможным усилить сотрудничество и в военной сфере. Пример этого – сотрудничество в сфере кибербезопасности, разработка совместных мер по борьбе с кибератаками, которые происходят почти ежедневно и в ЕС. Это вопрос высокого представителя Жозепа Борреля: он направляет миссию, которая приедет в Украину, встретится с украинскими коллегами и будет рассматривать, какие совместные проекты мы можем обсуждать по вопросу военного образования, какие конкретные проекты мы можем разработать вместе, — отметил Шарль Мишель.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что это должна быть именно учебно-военная миссия, при работе которой будут применять лучшие европейские практики и осуществлять обмен опытом.

– Знаю, что идет обсуждение этой миссии и акцептирование миссии со стороны Европейского Союза. Знаю, что этих стран становится все больше. Мы поддерживаем эту инициативу, — заявил Зеленский.

Как сообщили по итогам саммита в Министерстве обороны Украины, ведомство сейчас договаривается о разворачивании в нашей стране военной совещательно-тренировочной миссии ЕС. В частности, планируется создать в Вооруженных силах Украины многоуровневую систему военного образования и эффективного дистанционного обучения.

Военная совещательно-тренировочная миссия ЕС может появиться в Украине уже до конца этого года. В рамках миссии планируется привлечь 30 постоянных советников от Евросоюза.

Ранее появилась информация, что Евросоюз рассматривает возможность создания новой военной учебной миссии из-за обострения боевых действий на Донбассе, спровоцированных агрессией России. Среди инициаторов этого решения – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Словакия, Швеция и Финляндия.

Европейский Союз уже создал две гражданские миссии в Украине, крупнейшая из которых – Консультативная миссия ЕС, в которой работают 300 человек в Киеве и четырех других городах. Ее задача – реформирование сектора гражданской безопасности. Она была запущена в конце 2014 года как прямое следствие аннексии Крыма Россией. Есть также меньшая миссия, созданная в 2005 году для улучшения безопасности вдоль молдавско-украинской границы.