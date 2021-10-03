Евросоюз может запустить военную миссию в Украине

Европейский Союз в ближайшее время может создать военную учебную миссию в Украине. ЕС рассматривает такую возможность из-за обострения боевых действий на Донбассе, спровоцированных действиями наемников Российской Федерации.

Евросоюз имеет намерение показать России, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Среди инициаторов этого решения — Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Словакия, Швеция и Финляндия.

Европейский союз выразил поддержку Украине на фоне российской агрессии. ЕС также имеет намерение усилить военный потенциал Вооруженных сил Украины и другими способами.

По данным штаба операции Объединенных сил, патрули совместной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на временно оккупированной территории размещение 133 единиц вооружения и военной техники.

Согласно пункту 5 Меморандума об исполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы, в этой зоне размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

Источник: Welt am Sonntag