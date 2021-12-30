Байден и Зеленский пообщаются в ближайшее время – Белый дом

В скором времени следует ожидать разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Совета по национальной безопасности США.

— Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются, – сказал он.

Чиновник отметил, что точные планы по дате звонка сообщат в ближайшее время и добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.

Накануне в Белом доме объявили, что разговор Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в четверг, 30 декабря. О звонке, по словам администрации США, попросили в Кремле.

— Думаю, оба президента считают, что существует подлинная ценность непосредственного взаимодействия лидера с лидером. Что мы находимся в моменте кризиса, учитывая скопления войск РФ, и чтобы адресовать эту проблему и попытаться найти путь деэскалации, понадобится высокий уровень взаимодействия, — заявил чиновник.

При этом на переговорах между США и Россией, которые намечены на 10 января в Женеве, Байден и Путин присутствовать не будут. Предполагается, что со стороны США будет делегация, которую возглавит Госдеп. В ней также будут представители Пентагона и других правительственных ведомств.

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В Белом доме подчеркнули, что во время переговоров будут руководствоваться принципом “ничего о партнерах без партнеров”. В администрации также добавили, что представители Украины будут присутствовать на заседании Постоянного совета ОБСЕ, которое намечено на 13 января.