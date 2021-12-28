В Белом доме назвали дату переговоров с РФ по ситуации вокруг Украины

Соединенные Штаты и Россия проведут долгожданные переговоры в январе. Об этом сообщил представитель Белого дома AFP в понедельник.

Переговоры будут посвящены контролю над ядерными вооружениями и росту напряженности у границ Украины.

— Соединенные Штаты с нетерпением ждут сотрудничества с Россией. Когда мы садимся за стол переговоров, Россия может выложить свою обеспокоенность, и мы также выложим свою обеспокоенность по поводу деятельности РФ, — сказал спикер Совета национальной безопасности на условиях анонимности.

По словам пресс-секретаря, двусторонние переговоры намечены на 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.

Встреча 10 января состоится в рамках инициативы Стратегического диалога по безопасности, начатой ​​президентом США Джо Байденом и Владимиром Путиным на саммите в Женеве в июне.

США и многие страны мира считают, что Россия планирует вторжение в Украину. По данным разведки США, возле границ с Украиной остается ориентировочно 100 тыс. военных РФ.

22 декабря секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал, что в 200 км от украинской госграницы находится 122 тыс. российских военных. А в 400 км от границы Украины находится еще 143,5 тыс. военных РФ.