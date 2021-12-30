На острове Кадьяк в южной части Аляски температура воздуха во время притока достигла +19,4°C, что является самым высоким показателем в декабре, когда-либо зафиксированным в регионе.

По данным метеорологов, на Кадьяке было теплее, чем в тот же день в Южной Калифорнии. Эта температура поистине удивительна, так как Аляска в это время года получает очень мало солнечного света. Солнце находится над горизонтом только около шести часов в день. Оно поднимается около 10.00 и садится вскоре после 16.00.

Предыдущий температурный рекорд на Аляске зарегистрировали в 1953 году.

????The Kodiak Tide Gauge station recorded an amazing 67°F yesterday. This is a new statewide temperature record for December. The Kodiak Airport recorded 65°F. This broke their monthly record by 9°F! The weather balloon launched at the same time confirms these amazing readings. pic.twitter.com/IuTPCGOrFU — NWS Alaska Region (@NWSAlaska) December 27, 2021

Исключительное потепление на Аляске резко контрастирует с погодой на севере США, где температуры намного ниже нормы. Но все эти крайности связаны.

— Чрезвычайно высокая температура в декабре может быть связана с той же самой особенностью, которая принесла холодную зимнюю погоду на Тихоокеанский северо-запад и в Северную Калифорнию. Зона высокого давления закреплена в северной части Тихого океана, в нескольких сотнях миль к югу от залива Аляска. Это высокое давление вызывает поток вокруг нее по часовой стрелке, который втягивает более теплый тропический воздух из Тихого океана на его западной стороне, на Аляску, — сказал метеоролог Брендон Миллер.

Именно это стало причиной рекордного тепла на Аляске.

При этом в Лос-Анджелесе 26 декабря было +15°C. В Палм-Спрингс и Сан-Диего также было холоднее, чем на острове Кадьяк — около +18°C.

В сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на конференции Организации Объединенных Наций по климату заявил, что мир находится на грани катастрофы из-за резкого повышения среднегодовой температуры на всем земном шаре.