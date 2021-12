На острове Кадьяк в южной части Аляски температура воздуха во время притока достигла +19,4°C, что является самым высоким показателем в декабре, когда-либо зафиксированным в регионе.

По данным метеорологов, на Кадьяке было теплее, чем в тот же день в Южной Калифорнии. Эта температура поистине удивительна, так как Аляска в это время года получает очень мало солнечного света. Солнце находится над горизонтом только около шести часов в день. Оно поднимается около 10.00 и садится вскоре после 16.00.

Предыдущий температурный рекорд на Аляске зарегистрировали в 1953 году.

????The Kodiak Tide Gauge station recorded an amazing 67°F yesterday. This is a new statewide temperature record for December. The Kodiak Airport recorded 65°F. This broke their monthly record by 9°F! The weather balloon launched at the same time confirms these amazing readings. pic.twitter.com/IuTPCGOrFU

— NWS Alaska Region (@NWSAlaska) December 27, 2021