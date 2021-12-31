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Лесной пожар в Колорадо сжег сотни домов

Марта Бондаренко редактор ленты
Лесной пожар в Колорадо сжег сотни домов

В штате Колорадо из-за лесных пожаров сгорели сотни жилых домов в городе Боулдер и десятки тысяч людей были эвакуированы.

Губернатор Джаред Полис объявил в этом районе чрезвычайное положение, назвав пожар, который за несколько часов охватил около 648 га при скорости ветра 160 км\ч, «абсолютно разрушительным».

Как заявил на пресс-конференции шериф города Боулдер Джо Пелле, упавшие линии электропередачи привели к загоранию травы около 11 часов утра в четверг к югу от Боулдера, но потом пламя быстро распространилось по городам Луисвилл и Супериор.

О погибших или пропавших без вести пока не сообщалось.

По словам Пелле, к 17:00 по местному времени в результате пожара сгорело 370 домов в городе Супериор и еще 210 домов в районе старого города. Загорелась гостиница, загорелся торговый центр, и пожар был в нескольких кварталах от больницы.

По словам Пелле, пожар стал причиной эвакуации десятков тысяч людей из Луисвилля и Супериора. Также это привело к перекрытию дорог и отключению электроэнергии.

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Источник: NBC News

Фото: УНИАН

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