В штате Колорадо из-за лесных пожаров сгорели сотни жилых домов в городе Боулдер и десятки тысяч людей были эвакуированы.

Губернатор Джаред Полис объявил в этом районе чрезвычайное положение, назвав пожар, который за несколько часов охватил около 648 га при скорости ветра 160 км\ч, «абсолютно разрушительным».

Как заявил на пресс-конференции шериф города Боулдер Джо Пелле, упавшие линии электропередачи привели к загоранию травы около 11 часов утра в четверг к югу от Боулдера, но потом пламя быстро распространилось по городам Луисвилл и Супериор.

О погибших или пропавших без вести пока не сообщалось.

Apocalyptic views of the #MarshallFire in Louisville, Colorado. Mind boggling what has happened today. #COwx pic.twitter.com/D4RRdhMXGU

— US StormWatch (@US_Stormwatch) December 31, 2021