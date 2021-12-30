На юге Аргентины горит более 4 тысяч гектаров леса
На юге Аргентины бушуют масштабные лесные пожары, охватившие 4 тысячи гектаров.
Пожары свирепствуют в высокогорных малонаселенных лесных районах южных провинций Рио-Негро, Чубут и Неукен. В регионе Патагония пожары уничтожили тысячи гектаров леса, сообщает агентство Euronews.
В министерстве охраны окружающей среды Аргентины отмечают, что тушение усложняет рельеф местности, значительные расстояния между пожарами, ветер, высокие температуры и сухую растительность.
Порывы до 80 км/ч стремительно разносят пламя. С возгоранием борется более сотни пожарных. Им помогает авиация – шесть самолетов и вертолетов.
В прошлом году в Аргентине пожары уничтожили десятки тысяч гектаров леса.
2021-12-30
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