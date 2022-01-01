Аномалии: в Испании и Италии наблюдается рекордное потепление

В Испании и Италии зафиксировано рекордное потепление для этого времени года.

Синоптики обещают, что в итальянских Альпах температура воздуха поднимется на 15 градусов выше среднего сезонного показателя, что является аномальным для начала года.

— Такие высокие температуры не являются нормальным явлением. Такие температуры, как правило, наблюдаются в апреле, — сообщил представитель государственного метеорологического агентства AEMET Рубен дель Кампо.

На севере Испании, в Бильбоа, столбик термометра поднялся до 24,7 градусов тепла по Цельсию. В Сеговии – 22,7 градусов тепла, что является самым высоким показателем с 1920 года.

По словам синоптиков, в Авиле температура достигла 20,2. Это рекорд с 1983 года.

Как рассказал Кампо, такие аномальные показатели можно объяснить массой горячего воздуха над страной, которая сочетается с высоким давлением.

На фоне перемещения антициклона во Францию и Италию альпинистские спасатели предупредили об опасности схода лавин.

Из-за аномальных температур горнолыжные курорты Италии остались без снежного покрова на высоте до 2 тыс. метров. А искусственный снег там размещать не рекомендуется из-за слишком высокой температуры.

В остальной части Италии также наблюдаются аномально теплые нагрузки. В Риме ожидается максимум 18 градусов тепла, а в середине следующей недели – 22 в сицилийском городе Катания. На Сицилии в августе был побит европейский температурный рекорд – 48,8 градусов.