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Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 машин

Абрамова Юлия редактор ленты
Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 машин

Хулиганы сожгли более 870 машин в новогоднюю ночь во Франции.

Как сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, только за одну ночь в стране задержан 441 человек, 381 из которых помещен под стражу.

– В новогоднюю ночь 130 тыс. полицейских, жандармов и сотрудников гражданской безопасности патрулировали улицы, – заявил чиновник.

Дарманен поблагодарил сотрудников полиции и жандармерии, которые патрулировали улицы французских городов в ночь на 1 января.

Число сожженных во Франции машин в новогоднюю ночь за последние годы уменьшается, заметил глава МВД: в 2019-м, например, хулиганы сожгли более 1,3 тыс. авто. В то же время, снижается и количество случаев нападения на полицейских, добавил французский министр.

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