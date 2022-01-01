Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 машин

Хулиганы сожгли более 870 машин в новогоднюю ночь во Франции.

Как сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, только за одну ночь в стране задержан 441 человек, 381 из которых помещен под стражу.

– В новогоднюю ночь 130 тыс. полицейских, жандармов и сотрудников гражданской безопасности патрулировали улицы, – заявил чиновник.

La nuit de la Saint-Sylvestre a connu une baisse des violences grâce au dispositif des forces de l’ordre. Merci aux près de 130 000 policiers, gendarmes et personnels de la sécurité civile qui ont porté secours et assuré la sécurité des Français cette nuit. pic.twitter.com/DTEUE3dyGf — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 1, 2022

Дарманен поблагодарил сотрудников полиции и жандармерии, которые патрулировали улицы французских городов в ночь на 1 января.

Число сожженных во Франции машин в новогоднюю ночь за последние годы уменьшается, заметил глава МВД: в 2019-м, например, хулиганы сожгли более 1,3 тыс. авто. В то же время, снижается и количество случаев нападения на полицейских, добавил французский министр.

Мир отпраздновал Новый год 2022 и буквально сразу люди начали делиться своими впечатлениями в сети.

Среди главных трендов Нового года – празднование дома, сон и трезвость.