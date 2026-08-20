Начало осени является достаточно чувствительным периодом для валютного рынка. После завершения летнего сезона меняется деловая активность, растет потребность бизнеса в импорте, а подготовка к осенне-зимнему периоду формирует дополнительный спрос на энергоресурсы и оборудование.

На курсовую ситуацию влияют также инфляция, внешняя торговля и последствия российских атак на украинскую инфраструктуру.

Факты ICTV поговорили с заместителем председателя Ассоциации украинских банков и председателем правления Глобус Банка Сергеем Мамедовым и расспросили его, что будет с евро в сентябре и основные факторы, которые будут определять ситуацию на валютном рынке в начале осени.

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Какие факторы будут влиять на курс евро в сентябре 2026 года

По словам эксперта, в сентябре главными ориентирами для валютного рынка останутся соотношение спроса и предложения и влияние объективных экономических и военных факторов.

— Дополнительный спрос на валюту будут формировать импортеры энергоресурсов и оборудования. Подготовка Украины к осенне-зимнему сезону уже идет, а это означает потребность в дополнительных закупках за рубежом. Одновременно сокращение экспортных поступлений может ограничивать предложение валюты, – предупредил Мамедов.

На валютную ситуацию в начале осени будут влиять сразу несколько факторов. Среди них:

стоимость горючего,

состояние транспортной и энергетической инфраструктуры,

внешняя торговля,

инфляционные процессы

Цены на горючее зависят не от одного фактора. На них отражаются мировые котировки нефти и нефтепродуктов, ситуация с украинской топливной инфраструктурой, логистика, перебои со снабжением и объемы запасов.

Для валютного рынка динамика цен на топливо важна из-за значительной зависимости Украины от импортного горючего. Компаниям нужно закупать ресурс за границей, а в преддверии осенне-зимнего сезона потребность в формировании запасов может возрасти.

Однако напрямую связывать подорожание бензина или дизеля с увеличением спроса на валюту в такой же пропорции не стоит. На конечную цену горючего влияют мировые цены, налоги, логистические расходы, закупочная стоимость и запасы.

Но если одновременно будут действовать несколько факторов, то топливный сектор может стать одним из источников дополнительной нагрузки на межбанковский валютный рынок.

Как будет влиять война, инфраструктура и логистика на курс евро в сентябре

Одним из самых непредсказуемых факторов для валютного рынка в сентябре будет война. Речь идет, прежде всего, о возможных ударах по транспортной, энергетической, топливной и логистической инфраструктуре.

Уничтожение склада, распределительного центра, железнодорожного узла или АЗС означает для бизнеса не только прямые убытки. Предприятиям приходится изменять маршруты доставки, увеличивать расстояние перевозок, искать резервные склады, закупать оборудование и восстанавливать поврежденные мощности.

Последние месяцы показали, что российские удары все чаще затрагивают именно цепи снабжения. В начале августа в Броварском районе было поражено пять логистических складов, производственных предприятий и распределительных центров. В июне и июле также фиксировались атаки на автозаправочные станции в разных регионах Украины.

Для экономики это означает рост издержек. Бизнес платит больше за горючее, логистику, резервные складские помещения, автономное электропитание, ремонт и замену оборудования. Часть этих расходов отражается в стоимости товаров и услуг.

По итогам июля НБУ уже фиксировал ускорение стоимости такси и перевозок на фоне высоких цен на топливо. Также быстрее дорожали отдельные подакцизные продукты, на что повлияла логистическая составляющая.

— Для валютного рынка последствия могут быть двойными. С одной стороны, более дорогая логистика создает дополнительное инфляционное давление. С другой стороны, восстановление поврежденных предприятий, закупка оборудования и пополнение запасов могут увеличивать потребность бизнеса в импорте, а следовательно, и в иностранной валюте, — предупредил эксперт.

Масштаб этого фактора заранее определить невозможно. Новые удары по крупным логистическим объектам или существенное нарушение маршрутов снабжения могут одновременно отразиться на ценах, импорте и спросе на валюту.

Импорт и экспорт: почему торговый баланс важен для курса

Что будет с курсом евро в сентябре 2026 года зависит и от внешней торговли. Для валютного рынка это имеет важное значение. По мере увеличения импорта растет потребность компаний в валюте для расчетов с зарубежными поставщиками. Если экспорт приносит меньше валютной выручки, разница между спросом и предложением увеличивается.

Ситуацию может усложнять и морская логистика. Черноморские порты остаются одним из ключевых путей экспорта украинской аграрной продукции. Если атаки на портовую инфраструктуру будут усиливаться, бизнесу придется чаще использовать альтернативные маршруты.

Однако полностью заменить морские перевозки они не могут. Их потенциальная пропускная способность оценивается примерно в 50-55% от объемов морских маршрутов.

На фоне логистических проблем прогноз экспорта зерна в сезоне 2026/27 уже пересматривали: с 43 млн тонн до 38-40 млн тонн.

Будут ли влиять инфляция и валютные ожидания на курс евро в сентябре 2026 года

Проблемы с энергетикой и логистикой, более дорогое топливо и дополнительные расходы бизнеса могут отразиться не только на валютном рынке, но и на потребительских ценах.

Когда компаниям становится дороже работать, часть дополнительных издержек переносится на конечную цену продуктов и услуг. Из-за этого осенью может усилиться инфляционное давление.

Точные масштабы такого ускорения пока оценить сложно. Однако даже при относительно умеренном сценарии годовая инфляция в сентябре может приблизиться к 10%.

Если в августе потребительские цены вырастут примерно на 1,3-1,5%, а в сентябре — не более чем на 1%, годовой показатель по завершению сентября может составить около 10,1-10,3%.

Превышение инфляции отметки 10% может оказывать влияние и на поведение населения и бизнеса. Когда цены быстро растут, часть людей и компаний пытаются сохранять свободные денежные средства в иностранной валюте.

Это не означает автоматическую зависимость между инфляцией и курсом гривны. Но вместе с ростом спроса со стороны импортеров инфляционные ожидания могут прибавить напряжения валютному рынку.

Каким будет курс евро в сентябре

По мнению Сергея Мамедова, совокупность перечисленных факторов может существенно повлиять на то, сколько будет стоить евро в сентябре и сделать курсовые колебания более заметными. Однако это не будет означать потери контроля за валютным рынком.

Эксперт отметил, что курс евро по отношению к гривне в сентябре будет зависеть не только от внутренних факторов, но и от ситуации на мировом валютном рынке и соотношения евро к доллару.

По оценке председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, в сентябре курс евро может находиться в пределах 51,5–53 грн за евро.

— Итак, главным вопросом осени станет не конкретная цифра на табло обменников, а то, насколько успешно НБУ будет балансировать валютный рынок на фоне роста спроса на импорт, проблем с логистикой, инфляционного давления и возможных новых атак на инфраструктуру, — резюмировал банкир.

В целом валютная система, по оценке эксперта, должна оставаться стойкой. В сентябре колебания могут быть ощутимее, чем в предыдущие месяцы, однако оснований говорить о неконтролируемом сценарии пока нет.

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