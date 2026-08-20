В пятницу, 21 августа, на территории Украины не планируют отключать электроснабжение.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 21 августа

По информации Укрэнерго, в течение 21 августа не ожидается применение графиков отключения электроснабжения.

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Однако в компании отмечают, что ситуация в энергосистеме может оставаться динамичной.

Как сообщали в Укрэнерго, в ночь на 20 августа и утром российские войска совершили массированную атаку ракетами и дронами по Украине.

По состоянию на утро, в результате ударов обесточены потребители в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Энергетики начали проводить аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, обесточилась высоковольтная линия, питающая временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В Укрэнерго уточнили, что это произошло во время воздушной тревоги.

В компании отметили, что в результате этого Запорожская АЭС перешла на работу от дизель-генераторов уже в 15-й раз с начала года.

Также в Укрэнерго добавили, что следует перенести активное потребление электричества на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00. В компании просят ограничить использование мощных электроприборов в период с 18:00 до 22:00.

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