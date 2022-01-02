Черногория ужесточила правила въезда: при каких условиях можно будет посетить страну

Черногория из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, ужесточила правила въезда.

Со 2 января попасть в страну смогут только переболевшие Covid-19 или недавно вакцинированные.

— Заехать в страну можно будет только при наличии одного из документов. – сообщили в пресс-службе посольства Украины в Черногории.

Посетить страну можно будет при следующих условиях:

предоставить подтверждение проведение полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда;

предоставить подтверждение перенесенной болезни Covid-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

При этом обязательно необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часов до приезда в страну или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов.

Согласно новым правилам, заехать на территорию Черногории исключительно с отрицательным тестом больше нельзя. Такие правила будут действовать как минимум до 12 января.

После Британии Германия с 1 января 2022 года на 365 дней стала главной страной Большой семерки (G7), куда кроме нее входят Франция, Италия, Япония, Канада, Британия и США.

Германия как председательствующая страна будет принимать ежегодный саммит лидеров стран G7, который состоится летом 26-28 июня в баварских Альпах в замке Эльмау, как и во время предыдущего председательства Германии в 2015 году.