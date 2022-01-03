На этой неделе Украину посетит с визитом высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, визит запланирован на 4-6 января.

Это будет первая заграничная поездка Борреля в новом, 2022 году. Как отметили в Еврокомиссии, то, что она предстоит именно в Украину, свидетельствует о поддержке нашего государства со стороны Евросоюза.

– Его первая заграничная поездка в этом году свидетельствует о решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной силы и гибридными действиями, — подчеркивается в сообщении.

В программе визита запланирована поездка Борреля на Донбасс и линию столкновения в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Как проинформировали в пресс-службе украинского МИД, это произойдет 5 января.

Кулеба и Боррель поедут на линию разграничения в Луганской области и ознакомятся с ситуацией в сфере безопасности. Это будет первая поездка Борреля на Донбасс с начала агрессии РФ против Украины.

Кроме того, Кулеба и Боррель проведут переговоры, одной из тем которых будет введение жестких экономических санкций для сдерживания Москвы от дальнейшей агрессии.

После этого Боррель отправится в Киев, где проведет встречи с представителями украинской власти.

На среду, 5 января, намечена пресс-конференция Борреля для СМИ.

Недавно Жозеп Боррель дал интервью, в котором отметил, что вторжение российских войск в Украину исключать нельзя. В то же время, по его словам, существуют и другие тревожные сценарии, которые может реализовать Кремль. Речь идет, в частности, о дестабилизации ситуации в Украине и дальнейшей эскалации на Донбассе.

Боррель также сообщил, что уже в ближайшее время хочет инициировать запуск военно-учебной миссии ЕС в Украине. В рамках этой инициативы европейские военные инструкторы могли бы учить руководящий состав украинской армии.