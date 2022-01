У министра обороны США Ллойда Остина обнаружили коронавирус. Глава Пентагона сейчас находится на карантине.

Соответствующее заявление распространено на официальном сайте Пентагона и в Twitter-аккаунте министра.

По словам Остина, он прошел тест на Covid-19, который дал положительный результат, однако симптомы заболевания легкие.

Остин уточнил, что будет находиться на карантине дома в ближайшие пять дней. Однако от дел он отходить не планирует и сохранит за собой все полномочия министра обороны, а также при возможности примет участие в ключевых встречах и обсуждениях в онлайн-формате.

Остин уже проинформировал о своем диагнозе американского лидера Джо Байдена и других представителей руководства Минобороны США. Сейчас происходит тестирование всех тех, с кем глава Пентагона контактировал в течение последней недели.

В то же время Остин подчеркнул, что в последний раз лично встречался с Байденом еще 21 декабря – более чем за неделю до появления симптомов коронавируса.

Ллойд Остин уточнил, что ранее прошел полный курс вакцинации от коронавируса и получил в октябре третью дозу вакцины.

I tested positive this morning for COVID-19. I requested the test today after exhibiting symptoms while at home on leave. My symptoms are mild, and I am following my physician’s directions. 1/7

