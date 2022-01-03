У министра обороны США Ллойда Остина обнаружили коронавирус. Глава Пентагона сейчас находится на карантине.

Соответствующее заявление распространено на официальном сайте Пентагона и в Twitter-аккаунте министра.

По словам Остина, он прошел тест на Covid-19, который дал положительный результат, однако симптомы заболевания легкие.

– Мой тест на Covid-19 дал положительный результат. Я запросил тестирование после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске. Мои симптомы слабые, и я следую указаниям своего врача, — отметил глава Пентагона.

Остин уточнил, что будет находиться на карантине дома в ближайшие пять дней. Однако от дел он отходить не планирует и сохранит за собой все полномочия министра обороны, а также при возможности примет участие в ключевых встречах и обсуждениях в онлайн-формате.

Остин уже проинформировал о своем диагнозе американского лидера Джо Байдена и других представителей руководства Минобороны США. Сейчас происходит тестирование всех тех, с кем глава Пентагона контактировал в течение последней недели.

В то же время Остин подчеркнул, что в последний раз лично встречался с Байденом еще 21 декабря – более чем за неделю до появления симптомов коронавируса.

– Мой тест на Covid-19 в то утро был отрицательным. Пентагон я не посещал с четверга, – добавил он.

Ллойд Остин уточнил, что ранее прошел полный курс вакцинации от коронавируса и получил в октябре третью дозу вакцины.

– Как мне объяснил врач, моя полная вакцинация и бустерная доза, которую я получил в начале октября, сделали протекание болезни гораздо более легким, — подчеркнул глава Пентагона.

I tested positive this morning for COVID-19. I requested the test today after exhibiting symptoms while at home on leave. My symptoms are mild, and I am following my physician’s directions. 1/7 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 3, 2022

В декабре коронавирус был обнаружен у Вселенского патриарха Варфоломея. Его уже выписали из госпиталя в Стамбуле, где он почти неделю находился под контролем.

А в октябре Covid-19 заболел бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Источник: U.S. Department of Defense, Ллойд Остин