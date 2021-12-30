Вселенского патриарха Варфоломея выписали из американского госпиталя в Стамбуле после того, как он получил положительный тест на Covid 24 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата, в последние шесть дней патриарх находился под медицинским наблюдением.

Оказалось, что он был заражен штаммом коронавируса Омикрон.

– Он останется на самоизоляции еще несколько дней, прежде чем возглавить торжества по случаю Крещения Господня, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей сдал тест 24 декабря в рамках регулярной диагностики, и он оказался положительным.

При этом Варфоломей был полностью вакцинирован от коронавирусной инфекции.