Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Вселенского патриарха выписали из больницы после положительного теста на Covid

Анастасия Гевко редактор ленты
Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенского патриарха Варфоломея выписали из американского госпиталя в Стамбуле после того, как он получил положительный тест на Covid 24 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата, в последние шесть дней патриарх находился под медицинским наблюдением.

Оказалось, что он был заражен штаммом коронавируса Омикрон.

– Он останется на самоизоляции еще несколько дней, прежде чем возглавить торжества по случаю Крещения Господня, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей сдал тест 24 декабря в рамках регулярной диагностики, и он оказался положительным.

При этом Варфоломей был полностью вакцинирован от коронавирусной инфекции.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка