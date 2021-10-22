Аваков заболел коронавирусом: экс-глава МВД на самоизоляции

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел коронавирусом.

После повторного теста политик был помещен на самоизоляцию, поскольку чувствует себя нормально.

— Covid-19 подтвержден. Он находится на самоизоляции, — заявил представитель пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.

Напомним, в течение предыдущих 7 дней в Украине существенно выросла заболеваемость и смертность от Covid-19.

Украина вошла в тройку лидеров по суточной смертности от коронавируса в мире. По состоянию на 21 октября от осложнений, которые вызвал Covid-19, в стране умерло 546 человек.

Нас опережают только США (2 005) и Россия (1 036). Сложная ситуация со смертностью от коронавируса в Мексике, Румынии, Бразилии, Турции и Великобритании.