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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Аваков заболел коронавирусом: экс-глава МВД на самоизоляции

Арсен Аваков

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел коронавирусом.

После повторного теста политик был помещен на самоизоляцию, поскольку чувствует себя нормально.

— Covid-19 подтвержден. Он находится на самоизоляции, — заявил представитель пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.

Напомним, в течение предыдущих 7 дней в Украине существенно выросла заболеваемость и смертность от Covid-19.

Украина вошла в тройку лидеров по суточной смертности от коронавируса в мире. По состоянию на 21 октября от осложнений, которые вызвал Covid-19, в стране умерло 546 человек.

Нас опережают только США (2 005) и Россия (1 036). Сложная ситуация со смертностью от коронавируса в Мексике, Румынии, Бразилии, Турции и Великобритании.

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Фото: Depositphotos

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