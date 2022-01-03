В Кабуле агенты афганской разведки вылили в канал около 3 тыс. литров спиртных напитков. Бочки с ликером изъяли после трех арестов, многочисленных рейдов движения Талибан против наркотиков и алкоголя в Афганистане.

По данным иностранных СМИ, спиртное вылили во время очередного рейда. Продажа и потребление алкоголя были запрещены для жителей Афганистана и до захвата власти талибами, однако представители радикального движения начали применять более строгие меры.

د ا.ا.ا د استخباراتو لوی ریاست ځانګړې عملیاتي قطعې د یو لړ مؤثقو کشفي معلومات پر اساس د کابل ښار کارته چهار سیمه کې درې تنه شراب پلورونکي له شاوخوا درې زره لېتره شرابو/الکولو سره یو ځای ونیول.

نیول شوي شراب له منځه یوړل شول او شراب پلورونکي عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شول. pic.twitter.com/qD7D5ZIsuL — د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022

После смены власти летом 2021 года Талибан в Афганистане увеличил частоту рейдов, в частности, на наркозависимых.

Ситуация в Афганистане

Радикальное движение Талибан ввело ряд запретов после захвата власти в Афганистане. Так, женщины не могут путешествовать на расстояние более 72 км без сопровождения своего мужа.

На телеканалах прекратили показывать мелодрамы с участием актрис, а женщин-тележурналисток призвали носить хиджаб во время съемок на видеокамеру.

Кроме того, Министерство по поощрению добродетели и предотвращению пороков Афганистана призвало жителей прекратить прослушивание музыки в собственных автомобилях.