Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали

3 января президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу. Вероятнее всего, ему придется делать операцию.

Скорбным известием на своей странице в Twitter поделился сам президент. В больницу в Сан-Паулу его доставили с сильными болями в животе, вызванными закупоркой кишечника.

38 президент Бразилии также опубликовал свою фотографию из больничной палаты. На фотографии он лежит на кровати и едва улыбается с поднятым пальцем вверх.

– Меня стало плохо после воскресного обеда. После госпитализации медики поставили мне назогастральный зонд, – поделился Жаир Болсонару.

Он также добавил, что предполагаемая операция будет касаться внутренней непроходимости в брюшной полости.

В последний раз 66-летнему Жаиру Болсонару понадобилась госпитализация в июле прошлого года. Тогда в течение четырех дней его лечили от кишечной непроходимости, которая привела к постоянной икоте.

Медики подтвердили, что это стало одним из последствий нападения ножом, который президент Бразилии пережил в 2018 году.

Жаир Болсонару выжил и осенью того же года победил на выборах президента.