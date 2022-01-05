5 января в Казахстане митингующие после штурма ворвались в акимат (миниципалитет) Алматы на площади Республики.

В помещении начался пожар. Все вокруг покрыто дымом.

Очевидцы сообщают о раненых военных. По предварительной информации, они получили значительные телесные повреждения.

В здании акимата после штурма выбиты стекла и двери.

Кроме того, в настоящее время горит и местная прокуратура.

По данным местных изданий, протестующие вооружены палками и щитами.

Между тем Управление общественного здоровья города Алматы сообщает, что агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы, портят имущество и оборудование медицинских учреждений.

Так, от действий протестующих пострадали двое водителей и трое медработников скорой помощи. Их госпитализировали.

Вместе с тем, уничтожены две кареты скорой. В городском кардиологическом центре разбито стекло приемного и клинико-диагностического отделений.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января 2022 года из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа.

С 01.30 5 января до 00.00 19 января 2022 года в Алматы и Мангистауской области ввели чрезвычайное положение.

Источник: NUR.KZ

Фото: NUR.KZ