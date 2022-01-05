В Алматы началась антитеррористическая операция, целью которой является подавление массовых акций протеста в стране. Об этом сообщил вице-мер Алматы Ержан Бабакумаров.
— В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка.
Вместе мы сможем прекратить акты терроризма и бандитизма, которые ставят под угрозу наше благополучие и будущее, говорится в заявлении комендатуры Алматы.
Бабакумаров отметил, что силовики уже уволили захваченный протестующими аэропорт Алматы. Его переводят в штатный режим работы.
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Фото: Tengrinews.kz
Источник: Tengrinews.kz