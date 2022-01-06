Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Ожидаются проблемы с поставками: протесты в Казахстане спровоцировали рост цен на уран

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Касим-Жомарт Токаєв - президент Казахстану

Во всем мире сильно подорожал уран на фоне протестов в Казахстане, который является крупнейшим производителем в мире радиоактивного металла.

За сутки цена поставки урана выросла почти на 8%, достигнув $45,25 за фунт.

Сутками ранее стоимость оценивалась $42. Ожидаются также проблемы в поставках урана или остановки работы АЭС по всему Казахстану, что еще больше усугубит проблему, особенно на фоне того, что многие из них накопили запасы за последние несколько лет.

Работу приостановили уже предприятия по добыче НАК Казатомпром и французская Orano. В свою очередь, акции Казатомпрома упали на 10% за последние два дня на Лондонской бирже.

Если протесты в Казахстане продолжатся, это может привести к дальнейшим потерям и большей зависимости рынка от иностранных поставщиков, а также к росту акцией урановых компаний в Северной Америке и Австралии.

Директор основного портфеля акций Horizons Ника Пикарда отметил, что рынок не может полагаться на одного крупного производителя в связи с протестами в Казахстане.

Читайте
Протесты в Казахстане: причины и какие выводы можно сделать

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка