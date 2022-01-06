Ожидаются проблемы с поставками: протесты в Казахстане спровоцировали рост цен на уран

Во всем мире сильно подорожал уран на фоне протестов в Казахстане, который является крупнейшим производителем в мире радиоактивного металла.

За сутки цена поставки урана выросла почти на 8%, достигнув $45,25 за фунт.

Сутками ранее стоимость оценивалась $42. Ожидаются также проблемы в поставках урана или остановки работы АЭС по всему Казахстану, что еще больше усугубит проблему, особенно на фоне того, что многие из них накопили запасы за последние несколько лет.

Работу приостановили уже предприятия по добыче НАК Казатомпром и французская Orano. В свою очередь, акции Казатомпрома упали на 10% за последние два дня на Лондонской бирже.

Если протесты в Казахстане продолжатся, это может привести к дальнейшим потерям и большей зависимости рынка от иностранных поставщиков, а также к росту акцией урановых компаний в Северной Америке и Австралии.

Директор основного портфеля акций Horizons Ника Пикарда отметил, что рынок не может полагаться на одного крупного производителя в связи с протестами в Казахстане.