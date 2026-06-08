Российские военные якобы начали покидать часть позиций на Кинбурнской косе в Николаевской области из-за затруднений с логистикой и ударов по маршрутам снабжения.

Об этом заявило партизанское движение Атеш со ссылкой на своего агента в штабе группировки войск РФ Днепр.

Отступление россиян на Кинбурнской косе: что известно

По утверждению Атеш, действия Сил обороны Украины по поражению логистических маршрутов заставили российские подразделения изменить расположение и начать отвод части сил.

Сейчас смотрят

В движении утверждают, что подразделения 337 полка покидают отдельные позиции на Кинбурнской косе из-за проблем с обеспечением.

По их информации, на этом направлении якобы прекратились поставки боеприпасов, топлива и продовольствия.

Также в Атеш заявляют, что из-за потерь личного состава российское командование отводит военных от береговой линии, в частности из северной и западной частей косы.

Отдельно сообщается, что после переброски части сил на Запорожское направление другие подразделения остались без доукомплектования.

В движении утверждают, что российское командование вынуждено перебрасывать военных между позициями, а часть подразделений больше не способна удерживать оборону.

Отметим, что на данный момент официального подтверждения этой информации нет.

В последние дни украинские военные неоднократно сообщали о поражении логистических маршрутов и складов российских войск на юге.

Ранее Силы специальных операций заявили об установлении воздушного контроля над частью маршрута Мелитополь – Чонгар, который используется для обеспечения оккупационных сил и связи с временно оккупированным Крымом.

Также спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что после ударов по складам в Запорожской и Херсонской областях российское командование ввело ограничения на использование артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, ранее сообщалось о повреждении моста в районе Чонгара, что также осложнило логистику оккупационных войск.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.