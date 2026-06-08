Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала подозреваемого в взрыве посылки на терминале Новой почты в Оболонском районе Киева 5 июня.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно о подозреваемом во взрыве на терминале Новой почты в Киеве 5 июня

По данным следствия, речь идет о 35-летнем уроженце Донецкой области, который в настоящее время проживает в Запорожье.

Сейчас смотрят

В СБУ утверждают, что мужчина незаконно приобрел осколочные боеприпасы и отправил их знакомому в Киев, нарушив правила безопасности и требования по пересылке запрещенных предметов.

Правоохранители задержали фигуранта по месту жительства в Запорожской области.

Во время неотложных обысков, по информации СБУ, в его мобильном телефоне обнаружили данные о содержимом посылки и ее отправке.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Напомним, что взрыв на территории сортировочного терминала Новой почты в Оболонском районе Киева произошел 5 июня около 04:15.

По данным полиции, одна из посылок сдетонировала при разгрузке.. В результате инцидента погиб сотрудник компании — 58-летний Иван Жарий.

Еще двое сотрудников — 41-летний Вадим Проценко и 37-летний Денис Карачев — получили травмы и находились под наблюдением медиков.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.