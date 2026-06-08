7 июня и в ночь на 8 июня Силы обороны Украины поразили ряд военных, логистических и топливных объектов РФ, в том числе перевальную нефтебазу Грушовая и ЛПДС Красный Яр.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Удар по нефтебазе Грушовая и ЛПДС Красный Яр: что известно

По данным Генштаба, вблизи населенного пункта Грушовая Балка в Краснодарском крае была поражена перевальная нефтебаза Грушовая.

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На территории объекта зафиксирован пожар, а степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Нефтебаза является частью перевального комплекса Шесхарис — конечной точки магистральных нефтепроводов на юге России.

Объект обеспечивает прием, накопление, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов через морской порт Новороссийск.

Общая емкость резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн куб. м.

Также украинские военные нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции Красный Яр в Волгоградской области РФ.

В результате атаки на территории объекта возник пожар.

ЛПДС Красный Яр является важным узлом транспортировки нефти на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод и экспортный терминал Шесхарис через нефтепровод Куйбышев — Тихорецк.

Кроме того, в районе населенного пункта Кабардинка Краснодарского края было зафиксировано поражение российской радиолокационной станции.

Силы обороны также атаковали пункты управления беспилотными летательными аппаратами врага в районах Новобогдановки и Новоивановки Запорожской области, Воскресенки Донецкой области и Черкасской Конопельки Курской области РФ.

В Запорожской области близ Бурчака под удар попала мастерская подразделения БпЛА оккупантов.

Отдельно сообщается о поражении складов материально-технических средств противника в районах Васильевки на Запорожье и Зеленого Поля Донецкой области.

Также украинские военные нанесли удары по местам сосредоточения личного состава российских войск вблизи Берестка Донецкой области, Степногорска Запорожской области и Басовки Сумской области.

В Генеральном штабе добавили, что в ходе уточнения результатов предварительных ударов подтверждено поражение нефтебазы Усть-Лабинска в Краснодарском крае РФ 6 июня.

На объекте повреждена сливно-наливная автомобильная эстакада, топливные резервуары и две цистерны с горюче-смазочными материалами.

В ведомстве также подтвердили удары украинских военных по нефтебазе Семиколодезянская, расположенной в крымском поселке Еды-Кую примерно в 200 км от линии боевого столкновения, а также по нефтебазе в Феодосии.

Кроме того, Силы обороны Украины ночью против 7 июня ударили по пункту управления ФСБ в районе Волоконовки Белгородской области, складу боеприпасов в районе Свободного Донецкой области, а также по местам сосредоточения личного состава оккупантов вблизи Счастья Луганской области и Благодатного Донецкой области.

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