В Республике Молдова сообщили о падении и взрыве беспилотного летательного аппарата в районе населенного пункта Лопатна Оргиевского района после ночной массированной атаки России против Украины.

Об инциденте сообщили Министерство обороны и Министерство иностранных дел Молдовы.

Падение беспилотника в Молдове 8 июня: что известно

По данным Минобороны Молдовы, 8 июня в 00:20 системы наблюдения Национальной армии и механизмы трансграничного взаимодействия зафиксировали пересечение государственной границы беспилотным летательным аппаратом в направлении Михайловка — Лопатна.

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После этого специализированные подразделения МВД подтвердили обнаружение фрагментов летательного аппарата на сельскохозяйственном участке вблизи Лопатны.

Обломки сейчас исследуют для установления происхождения беспилотника и обстоятельств инцидента.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило инцидент и заявило, что несанкционированный пролет или падение любого летательного аппарата на территории страны представляет угрозу национальной безопасности и является нарушением суверенитета государства.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддерживают постоянный контакт с украинской стороной по установлению происхождения аппарата.

Также в заявлении подчеркнули, что независимо от происхождения беспилотника ответственность за риски для региональной безопасности Молдова возлагает на Россию из-за развязанной войны против Украины.

Падение беспилотника в Молдове 8 июня: реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил поддержку Молдове после инцидента.

— Мы выражаем полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии, — отметил он.

Также глава украинского МИД заявил, что этот инцидент четко демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом.

Напомним, что в ночь на 8 июня российские войска атаковали территорию Украины 155 средствами воздушного нападения.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия использовала ударные беспилотники различных типов, в частности Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дроны-имитаторы Пародия.

Силы обороны Украины сбили или подавили 124 воздушные цели.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков еще на шести локациях.

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