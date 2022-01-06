Первые дни Нового года начались для Казахстана с волны протестов, ныне набравшей серьезные обороты.

Желание снизить цену сжиженного газа быстро сменилось лозунгами за отставку действующей власти. Но увидим ли мы реальные изменения или это будет что-то вроде протестов в Беларуси?

Последняя капля

Причиной начала массовых протестов считается резкий рост цен на сжиженный газ в Казахстане, выросших в среднем с 65 (примерно 4,1 грн) до 120 тенге (примерно 7,58 грн) за литр.

Недовольство такой тенденцией может показаться по меньшей мере странным, ведь в странах ЕС цена на сжиженный газ колеблется в пределах 15,5-18,6 грн за литр.

Но для Казахстана, где это горючее пользуется наибольшей популярностью, это большой удар. Большая территория страны означает и большое расстояние для путешествий между городами, а сжиженный газ позволяет тратить наименьшее количество денег на них.

Кроме того, граждане такой невероятно богатой ресурсами страны практически ничего от них не получают. Для сравнения – ВВП Казахстана больше ВВП Украины ($169,8 млрд против $155,6 млрд в 2020 году по данным Мирового банка) да и население гораздо меньше (18,1 млн на 2015 год), а средняя зарплата там не намного больше нашей.

В августе 2021 года она составляла 256 455 тенге (или 16 118 грн), тогда как в Украине в ноябре 2021 года средний показатель зарплаты был 14 282 грн.

Фактически у людей нет преимуществ от ресурсов страны. По информации Социального движения, около 66% сырья в Казахстане добывают предприятия с иностранными собственниками, а реальное богатство сосредоточено в руках нескольких людей.

— Контроль над нефтью и газом принадлежит семье Нурсултана Назарбаева. Это Тимур Кулибаев и Кайрат Шерипбаев – зятья президента. Они знают, что этот газ доставляют на Оренбурзкий нефтеперерабатывающий завод, и там за наличные идет очень большая сумма. То, о чем говорил внук Назарбаева, это около $750-850 млн. Все эти откаты идут за счет снижения поступлений в бюджет от продажи казахстанского газа, – сказал глава фонда Либерти Галым Агелеуов в комментарии Настоящему Времени.

В условиях, когда большинству граждан приходится выживать, неудивительно, что резкий рост цен на сжиженный газ спровоцировал протесты в Жанаозене 2 января, которые быстро перекинулись и на другие города Казахстана.

Карта протестов в Казахстане

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, хотя они и начались из-за социально-экономического недовольства, сейчас все свидетельствует о недовольстве политикой Казахстана.

– Протестующие, не имея явных лидеров, выдвинули конкретные политические требования, касающиеся перезагрузки власти и возвращения к Конституции 1992 года, что свидетельствует о политическом характере процессов в Казахстане, – объясняет Рейтерович.

Почему пошли против политиков?

Поначалу протестующие в Казахстане требовали только регуляции и снижения цен на горючее. Однако в настоящее время требования включают отставку правительства и отход старых элит от власти.

Политолог Алексей Якубин считает, что резкое повышение цены на сжиженный газ стало последней каплей для наступления политического кризиса.

— В основе (протестов. – Ред.) лежит социально-экономический толчок – ситуация с ценами на сжиженный газ, которым пользуется большинство водителей Казахстана. Но, мне кажется, сыграл большую роль накопительный эффект, чувство социальной несправедливости. Очень высокий уровень социального неравенства… В условиях пандемии многие граждане стали смотреть на то, что у них реально есть, а что они недополучают по сравнению с другими странами, – говорит Якубин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже принял отставку правительства, а также отстранил экс-президента Нурсултана Назарбаева от должности руководителя Совета безопасности. Кроме того, правительство ввело предельные цены для реализации сжиженного газа — от 50 до 75 тенге (от 3,16 до 4,74 грн) за литр в зависимости от региона.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Но даже при таком развитии событий гражданам сложно поверить, что Назарбаев реально отошел от власти. Вопрос не только в его должности, но и в системе, которая не изменилась с 2019 года.

Токаев фактически является ставленником Назарбаева, он не стал реальным политическим игроком, а лишь исполнял волю бывшего президента и его клана.

И хотя сразу хочется провести параллели с Беларусью, Якубин отмечает, что Средняя Азия – это совсем другая политическая плоскость. Он приводит в пример Киргизстан, где, несмотря на многочисленные политические революции, не произошло кардинальных изменений.

В Казахстане же дошло до того, что на территории всей страны был введен режим чрезвычайной ситуации, а в Алматы началась антитеррористическая операция.

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Подавление протестов не является чем-то новым для Казахстана. Что-то подобное уже наблюдалось в 2011 году, когда на улицы вышли жители Жанаозена.

Жесткий ответ властей привел к значительным человеческим жертвам – более 100 пострадавших и 16 погибших.

Тогда обошлось без внешнего вмешательства, а сейчас ситуация настолько вышла из-под контроля, что введение иностранных войск было лишь вопросом времени.

Интересы Кремля

Трудно поверить, что Россия, которая до сих пор оказывает значительное влияние на многие страны бывшего СССР, просто так позволит провести реальную смену власти в Казахстане.

У Кремля достаточно геополитических интересов, чтобы этого не допустить. Особенно если учесть то, как разгоняли два тезиса относительно Казахстана.

— В российских СМИ начали раскручивать тему, что Казахстан радикализируется, начинают поднимать голову “националистические элементы”. Их возмутила идея перехода на латиницу, уменьшение роли русского языка. Второй момент – раскрутка тезиса о том, что часть территорий Казахстана “подарены” Советским Союзом, де-факто Россией. Поскольку там проживают россияне, русскоязычное население, – рассказывает Рейтерович.

Но хуже всего для них даже не потеря влияния, а скорее успех протестов, хотя до него еще далеко.

— В Москве очень опасаются усиления влияния на Казахстан стран Запада, а еще больше – Китая и Турции. Кроме того, “протестная зараза” может перекинуться и на Россию. Третья проблема – риск транзита власти. Для российской верхушки эта тема актуальна уже не первый год. И происходящее в Казахстане может лишь усилить паранойю Путина, – пишет глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

5 января стало ясно, что Россия сыграет значительную роль в подавлении протестов. Токаев обратился к ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) с просьбой о помощи, рассказывая про “внешнее влияние” на протесты, чтобы самостоятельно не разбираться с внутренними проблемами.

Это делает Токаева должником Кремля, который уже подтвердил участие России в операции ОДКБ в Казахстане.

– Организация создавалась для борьбы с внешней военной агрессией. В то же время, все хорошо понимают, что ОДКБ – это прежде всего Россия, где Путин действует как в афоризме: Любовь к своей родине не знает чужих границ. Токаев этим обращением не только показал всю слабость и недееспособность государственной власти в Казахстане, но и будет теперь в долгу у России, – пишет казахстанский политолог Досым Сатпаев.

Хорошие и не очень новости для Украины

Ситуация в Казахстане будет влиять на Украину только опосредованно и не всегда наилучшим образом.

Среди плюсов можно отметить сосредоточение внимания России на казахстанских протестах, что, безусловно, будет отвлекать Москву от Украины.

— Отвлечение Кремля, что для нас очень важно, и, возможно, появление более демократического Казахстана — это для нас будет плюсом, – говорит Рейтерович.

Это также может ослабить позиции России на переговорах с США и НАТО, которые запланированы на 10 и 12 января.

Конечно, украинские власти будут внимательно следить за ситуацией, но определенные выводы они уже могут сделать.

По мнению Якубина, самым большим уроком для каждой страны в ситуации с Казахстаном являются тарифы.

— Мне кажется, что украинские власти еще в прошлом году понимали, что тема тарифов “взрывоопасна”… Ситуация в Казахстане показывает, что социально-экономические вопросы во время пандемии выходят на первый план, – рассуждает политолог.

Протесты в Казахстане развиваются невероятными темпами, поэтому никто не может сказать, что будет происходить завтра.

Остается только наблюдать за ситуацией и надеяться, что еще одна страна сможет выйти из постсоветского пространства, хотя это и маловероятно.