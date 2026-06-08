Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза по механизму Ukraine Facility.

О поступлении средств сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Украина получила седьмой транш от ЕС: что известно

Европейский Союз перечислил Украине седьмой транш финансирования в рамках программы Ukraine Facility общим объемом €2,8 млрд.

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С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования фактическое поступление в государственный бюджет составило €2,6 млрд. Общий объем поддержки уже превысил €29,4 млрд.

— Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных потребностей, — отметили Свириденко.

Премьер-министр отметила, что это уже седьмое финансирование, которое Украина получает по программе Ukraine Facility.

На этом этапе государство выполнило 11 индикаторов Плана Украины. Речь идет об изменениях в сферах государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права.

Кроме этого, часть условий, предусмотренных для следующих этапов финансирования, Украина выполнила досрочно.

По словам премьер-министра, именно благодаря этому страна впервые получит дополнительную компенсацию за опережающее выполнение реформ.

По состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мер Плана Украины. Еще 65 находятся на разных этапах реализации.

Ukraine Facility — программа финансовой поддержки Украины от ЕС на €50 млрд в 2024-2027 годах, которые направляются на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Напомним, предыдущий, шестой транш по этой программе Украина получила в декабре 2025 года — тогда объем финансирования составил около €2,3 млрд.

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