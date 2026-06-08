Мошенники начали использовать результаты поиска в ChatGPT для продвижения поддельных интернет-магазинов.

Пользователи, которые доверяют рекомендациям искусственного интеллекта, могут переходить на фейковые сайты, оплачивать покупки и терять деньги.

О новой схеме предупредила служба проверки мошенничества Ask Silver.

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Как работает схема с фейковыми магазинами

По данным исследователей, проблема проявилась во время поиска товаров через ChatGPT. Например, пользователь может попросить чат-бота посоветовать популярные сумки британского бренда Russell & Bromley.

Искусственный интеллект предлагает модели, указывает цены и добавляет ссылки на источники. Однако среди них могут оказаться мошеннические сайты, которые внешне почти не отличаются от настоящих интернет-магазинов.

Пользователь переходит по ссылке, оформляет заказ и вводит банковские данные. После этого товар не приходит, а деньги и платежная информация оказываются в руках мошенников.

В Ask Silver обнаружили поддельные ресурсы, которые маскировались под Russell & Bromley и сеть товаров для дома Dunelm.

Представительница компании Анна Джонс предполагает, что языковая модель могла стать жертвой так называемого “отравления” данных. Речь идет о ситуации, когда злоумышленники размещают вредоносный контент или клоны веб-страниц, которые попадают в информацию, на которую ориентируются системы искусственного интеллекта.

По ее словам, мошенники также могли воспользоваться тем, что бренд Russell & Bromley в январе 2026 года перешел под контроль компании Next. Из-за этого отдельный официальный сайт бренда больше не работает, однако покупатели продолжают его искать.

Почему подделки кажутся настоящими

Во время тестирования ChatGPT среди источников для рекомендаций сумок Russell & Bromley обнаружились мошеннические сайты.

Фейковые ресурсы выглядели убедительно и предлагали большие скидки — местами до 80%. Также они использовали адреса, похожие на название бренда. Среди примеров — therussellbromleyofficial, russellandbromleylondon, russellbromleyonlineuk и russell-and-bromley.

Руководитель подразделения по борьбе с мошенничеством британской службы National Trading Standards Луиза Бакстер подчеркнула, что пользователям не стоит автоматически доверять сайтам только потому, что их рекомендовал инструмент на основе искусственного интеллекта.

По ее словам, все больше людей обращаются к AI-сервисам за советами, однако преступники быстро приспосабливаются к новым технологиям и используют их для поиска потенциальных жертв.

Как обезопасить себя во время покупок

Эксперты советуют внимательно проверять адрес сайта перед оформлением заказа. Подозрение должны вызывать лишние слова вроде official или deals в доменном имени.

Еще один признак мошенничества — слишком большие скидки и требование оплатить товар только банковским переводом.

Специалисты рекомендуют самостоятельно открывать официальные сайты магазинов или пользоваться их приложениями, а не переходить по сторонним ссылкам.

В компании Dunelm заявили, что работают над блокировкой поддельных ресурсов после их обнаружения. В Next также сообщили, что знают о проблеме и занимаются закрытием мошеннических сайтов.

В ChatGPT подтвердили, что удалили обнаруженные фейковые ресурсы из своего поискового индекса. Если же банковские реквизиты попали в руки мошенников, эксперты советуют немедленно обратиться в банк и сообщить об инциденте в соответствующие службы.

Источник : The Guardian

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