6 июня 2026 состоялось официальное открытие уникального международного проекта для молодых украинцев UA NEXT GENERATIONS.

Главная миссия инициативы — объединить украинскую молодежь, рассеянную по всему миру из-за войны, и помочь ей сохранить живую связь с Родиной, почувствовать силу собственной национальной идентичности и доказать, что быть украинцем это круто.

Организатором проекта выступает Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE), которая уже 20 лет активно развивает человеческий капитал Украины.

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Проект реализуется в партнерстве с Министерством иностранных дел Украины, Министерством образования и науки Украины, Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, Министерством молодежи и спорта Украины.

Учебный курс продлится 15 недель в соответствии с часовыми поясами (по 5 недель на каждый региональный поток) и будет состоять из 5 комплексных интерактивных занятий, которые будут проходить по субботам:

История Украины – от настоящего до прошлого. Украинский язык – код нации. Молодежь как послы Украины в мире. Известные фигуры — об изменивших мир украинцах. Украинская диаспора — сохранение национальной идентичности и драйвер развития человеческого капитала Украины.

Учебная программа курса официально рекомендована Методическим советом ГУ Украинский институт развития образования (УИРО) Минобразования.

Ожидается, что по итогам реализации всех трех потоков обучения проект войдет в Национальную Книгу Рекордов как самый масштабный проект для украинцев за рубежом.

Ключевые тезисы выступлений почетных гостей и партнеров

Во время торжественного открытия перед украинской молодежью выступили представители Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) и профильных министерств, подчеркнув стратегическую важность проекта:

Дмитрий Бондаренко, заместитель Председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE):

— Человеческий капитал — это самое дорогое сокровище нашей страны, где бы вы сейчас ни находились. Наша цель — через этот проект создать глобальное и действенное коммьюнити молодых лидеров украинских общин более чем в 100 странах мира. Вы обладаете уникальным международным опытом, который в будущем станет фундаментом для развития и восстановления Украины.

С презентацией выступления можно ознакомиться по ссылке.

Ульяна Токарева, заместитель Министра молодежи и спорта Украины:

— Мы благодарны Ассоциации инновационного и цифрового образования, которые собрали такое большое сообщество молодых украинцев с большой целью — утверждение национальной идентичности. Каждый молодой украинец за рубежом является носителем нашей культуры и ценностей, и именно на них возлагается миссия будущей интеграции Украины в глобальный мир.

Оксана Дука, заместитель директора Департамента мирового украинства МИД Украины:

— Министерство иностранных дел Украины рассматривает молодую диаспору как будущих народных дипломатов. Я призываю участников активно презентовать Украину в своих странах проживания, разрушать мифы и доносить правду о нашем государстве, используя знания, которые вы получите на этом курсе.

Оксана Сирык, заместитель Департамента политики по вопросам сохранения связи с украинцами за границей Министерства социальной политики, семьи и единства Украины:

— С Ассоциацией инновационного и цифрового образования мы работаем давно и плодотворно. Для нашего министерства очень важно, чтобы каждый украинский ребенок, независимо от страны пребывания, чувствовал живую связь с Украиной, свою принадлежность к нашему государству. Особенно важно то, что эта программа помогает украинской молодежи уверенно чувствовать себя в новой среде, достойно представляя Украину.

Алена Горупаха, Начальник отдела внешкольной работы директората школьного образования МОН Украины:

— Поддержка украинской молодежи за границей является одним из основных приоритетов деятельности Министерства образования и науки Украины. Такие проекты, как UA NEXT GENERATIONS не только помогают эффективно преодолевать образовательные потери и поддерживать украинский язык и культуру среди детей, учащихся в иностранных школах, а также формировать сети взаимодействия молодых украинцев, что будет способствовать сохранению человеческого капитала Украины.

Сразу после официальной части состоялось первое лекционное занятие по теме: История Украины — от настоящего до прошлого. Спикером выступил кандидат наук, магистр истории и международных отношений Юрий Копинец.

Вторая часть занятия прошла в форматы геймифицированных и интерактивных квизов. Молодежь со всего мира соревновалась в знании исторических фактов с помощью онлайн-викторины, демонстрируя высокую вовлеченность и отличные результаты.

Первое занятие можно посмотреть по ссылке.

Ранее мы писали, что проект направлен на поддержку связи молодых украинцев за границей с Родиной и формирование современной украинской идентичности.

Участники бесплатно приобщаются к онлайн-занятиям, где изучают историю, культуру, язык и достижения Украины, а также общаются со сверстниками из разных стран мира.

По итогам участия подростки получат сертификат Молодой посол Украины и станут частью международного молодежного сообщества.

Программа рассчитана на детей в возрасте 10–18 лет и будет проходить онлайн в трех региональных потоках с учетом часовых поясов.

Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.

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