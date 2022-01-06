В Казахстане временно приостановлена работа всех банков, кроме Национального и фондовой биржи.

Такое заявление во время эфира местного канала сделал официальный представитель Нацбанка страны Олжас Рамазанов.

Работу всех финансовых организаций в стране прекратили пока только на 6 января.

По его словам, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана прибегли к таким действиям, “принимая во внимание контртеррористические операции силовых структур, временные сбои в работе интернета, а также для защиты жизни и здоровья работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг”.

Режим чрезвычайного положения на территории всего Казахстана действует с вечера 5 января.

Ввели его в четвертый день масштабных протестов, которые вспыхнули 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа.

Далее требования митингующих приобрели политический характер.

Источник: Хабар 24