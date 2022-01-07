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Агрессии РФ нет никаких оправданий: глава МИД Британии планирует посетить Украину

Наташа Тарчевська редактор ленты
Агрессии РФ нет никаких оправданий: глава МИД Британии планирует посетить Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс планирует официальный визит в Киев уже в феврале.

Об этом она заявила во время своего выступления в британском парламенте. Приезд Лиз Трасс будет тесно связан с возможной эскалацией на российско-украинской границе.

— Нет никакого оправдания для воинственной позиции России по отношению к Украине, — отметила она, выступая перед депутатами 6 января.

В своем заявлении глава МИД Британии назвала Украину важнейшим приоритетом и предостерегла европейские страны от любых уступок России. По ее словам, Россия является агрессором в отношении Украины и должна прекратить свою злонамеренную деятельность.

— Любое дальнейшее военное вторжение в Украину приведет к серьезным последствиям, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России. Великобритания работает над санкциями, направленными на российский финансовый сектор и отдельными лицами, — заверила она.

Также Лиз Трасс призвала Европу снизить свою зависимость от российского газа. Она подчеркнула, что Великобритания всегда выступала против строительства Северного потока-2.

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Источник: GOV.UK

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