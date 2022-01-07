Беларусь перебросила миротворцев в Казахстан

В Казахстан прибыл так называемый миротворческий контингент из Беларуси.

Соответствующее подразделение было доставлено в страну на пяти самолетах Ил-76.

В составе контингента рота десантников из Витебска, которые якобы должны помочь урегулировать ситуацию в Казахстане.

— Это подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовленный для выполнения подобных задач. Подразделение укомплектовано только военнослужащими по контракту. Мы готовы навести порядок и препятствовать свержению конституционного строя, — заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Решение направить в Казахстан миротворцев утвердил правитель Беларуси Александр Лукашенко.

В свою очередь лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ за помощь в преодолении кризиса и направлении миротворческих сил.

По имеющейся информации, в Казахстан направлено около четырех тысяч человек.