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Факты / Мир / Мировые новости

Беларусь перебросила миротворцев в Казахстан

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Лукашенко

В Казахстан прибыл так называемый миротворческий контингент из Беларуси.

Соответствующее подразделение было доставлено в страну на пяти самолетах Ил-76.

В составе контингента рота десантников из Витебска, которые якобы должны помочь урегулировать ситуацию в Казахстане.

 — Это подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовленный для выполнения подобных задач. Подразделение укомплектовано только военнослужащими по контракту. Мы готовы навести порядок и препятствовать свержению конституционного строя, — заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Решение направить в Казахстан миротворцев утвердил правитель Беларуси Александр Лукашенко.

В свою очередь лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ за помощь в преодолении кризиса и направлении миротворческих сил.

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По имеющейся информации, в Казахстан направлено около четырех тысяч человек.

Фото: Getty Images

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