В Египте, на Синайском полуострове, произошла авария с участием двух микроавтобусов, в результате чего погибли минимум 16 человек.

Авария случилась на международном шоссе, где произошло лобовое столкновение.

По предварительным данным, как минимум 18 человек получили травмы разной степени тяжести.

Авария случилась из-за тумана, из-за которого упала видимость на дороге.

На месте происшествия работали 13 карет скорой помощи. Пострадавших, которые получили ранение в аварии, экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.

Серьезное ДТП на Синае: минимум 16 жертв / 3 фотографии

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Фото: Синьхуа