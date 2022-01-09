В Египте, на Синайском полуострове, произошла авария с участием двух микроавтобусов, в результате чего погибли минимум 16 человек.
Авария случилась на международном шоссе, где произошло лобовое столкновение.
По предварительным данным, как минимум 18 человек получили травмы разной степени тяжести.
Авария случилась из-за тумана, из-за которого упала видимость на дороге.
На месте происшествия работали 13 карет скорой помощи. Пострадавших, которые получили ранение в аварии, экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.
Серьезное ДТП на Синае: минимум 16 жертв / 3 фотографии
Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Фото: Синьхуа