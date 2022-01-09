Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Ситуация в Казахстане стабилизировалась – МВД

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Протести в Казахстані

Практически во всех регионах Казахстана стабилизировалась ситуация после массовых акций протеста и беспорядков.

Такое заявление 9 января сделал министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.

— Правоохранительные органы освободили ранее захваченные здания акиматов, – сообщил глава МВД Казахстана.

Он пояснил, что в настоящее время власти пытаются восстановить работу коммунальных объектов. На сегодняшний день, уже все дороги открыты для движения транспорта.

Более того, в штатном режиме проводятся работы по уборке снега, а дороги посыпаются реагентом.

Как отметил Тургумбаев, по всей стране установлены блокпосты, чтобы правоохранители имели возможность поймать протестующих, которые пытаются покинуть город Алматы. Проводится осмотр всех автомобилей, проверяются документы всех граждан.

Напомним, 8 января стало известно о том, что за все время протестов в Казахстане было задержано 4 404 протестующих.

В МВД страны сообщили, что силовики обеспечивают безопасность граждан и охрану общественного порядка.

В городе Актобе и области действует комендантский час, а в Жамбылской области был введен красный уровень террористической опасности.

Читайте
Назарбаев призвал казахов сплотиться вокруг Токаева

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка