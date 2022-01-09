Ситуация в Казахстане стабилизировалась – МВД

Практически во всех регионах Казахстана стабилизировалась ситуация после массовых акций протеста и беспорядков.

Такое заявление 9 января сделал министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.

— Правоохранительные органы освободили ранее захваченные здания акиматов, – сообщил глава МВД Казахстана.

Он пояснил, что в настоящее время власти пытаются восстановить работу коммунальных объектов. На сегодняшний день, уже все дороги открыты для движения транспорта.

Более того, в штатном режиме проводятся работы по уборке снега, а дороги посыпаются реагентом.

Как отметил Тургумбаев, по всей стране установлены блокпосты, чтобы правоохранители имели возможность поймать протестующих, которые пытаются покинуть город Алматы. Проводится осмотр всех автомобилей, проверяются документы всех граждан.

Напомним, 8 января стало известно о том, что за все время протестов в Казахстане было задержано 4 404 протестующих.

В МВД страны сообщили, что силовики обеспечивают безопасность граждан и охрану общественного порядка.

В городе Актобе и области действует комендантский час, а в Жамбылской области был введен красный уровень террористической опасности.