В Казахстане уже вторую неделю длятся протесты, стартовавшие в связи с повышением цен на автогаз вдвое, но вскоре после этого перешедшие в политическую плоскость.

Что происходит в Казахстане 8 января, какова ситуация в разных частях страны и какие последние новости о казахстанских протестах – читайте в материале Фактов ICTV.

Задержания в Казахстане

По данным МВД Казахстана, к утру 8 января силовики задержали 4 404 протестующих. При этом в ведомстве заверили, что обеспечивают должную охрану общественного порядка и безопасность граждан в городе Актобе и области.

В силовой структуре напомнили, что в области действует комендантский час с 22.00 до 6.00, за нарушение которого в отделы полиции доставили 22 человека.

Также сообщается о задержании еще 11 лиц, двоим из которых инкриминировали организацию массовых беспорядков, действиям остальных якобы еще дается правовая оценка.

Тем временем Комитет нацбезопасности Казахстана заявил о задержании экс-премьер-министра страны Карима Масимова. В ведомстве сообщили, что его подозревают в госизмене, а также, что Масимов находится в СИЗО вместе с несколькими другими лицами, чьи имена и фамилии разглашать отказались, ссылаясь на интересы следствия.

По периметру столицы Казахстана установили блокпосты, въезд и выезд, как сообщается, ограничен дневным временем.

У граждан проверяют документы, их авто осматривают на наличие запрещенных вещей и веществ.

Первое обращение Назарбаева после начала протестов

8 января экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после начала протестов в стране обратился к гражданам.

Он призвал их сплотиться вокруг президента Токаева для того, чтобы “преодолеть вызовы безопасности” и обеспечить целостность страны.

Об обращении заявил его пресс-секретарь Айдос Укибай, который также сказал, что Назарбаев и его семья якобы не покидали Казахстан и находятся в Нурсултане.

Нурсултан Назарбаев не появляется на публике с конца декабря и никаких фото- или видеоподтверждений заявления Укибая нет.

Работа аэропортов

Пресс-служба Международного аэропорта Алматы заявила, что он не будет работать по меньшей мере до 10 января из-за массовых протестов, которые вспыхнули по всему Казахстану.

Ранее этот аэропорт был захвачен протестующими, что привело к отмене международных и внутренних рейсов. Но 7 января силовики заявили, что смогли отбить его совместно с российскими военными.

Однако 8 января около 23.00 по местному времени стало известно, что Аэропорт Алматы будет закрыт “на неопределенный срок”.

Работа АЗС, магазинов, рынков и аптек

В связи с режимом ЧП в стране в столице Казахстана ограничили часы работы рынков, магазинов и аптек – они могут быть открыты только с 8.00 до 22.00.

Руководителей торговых точек призвали принять дополнительные меры для исключения мародерства, хищения товаров и порчи имущества.

На местных телеграм-каналах опубликовали адреса и названия объектов торговых сетей в городах по всей стране, где можно расплатиться безналично.

Журналисты отмечают, что, к примеру, в магазине Magnum в Алматы, который попал в такой список, появился “ажиотаж”. По их данным, ассортимент товаров обширный, но продукты питания быстро заканчиваются.

Среди покупок казахстанцев – в основном товары первой необходимости: мясная продукция, овощи, хлебобулочные изделия. При этом ряды с алкоголем, как сообщается, заменили фруктами.

Местные СМИ публикуют кадры очередей на АЗС и в банкоматы в Алматы.

Проблемы с интернетом продолжаются

Согласно данным Global Check, интернет в Казахстане выключили в очередной раз после того, как он проработал около 7 часов.

Сирены в Алматы

После 21.00 в городе начали звучать сирены без текстового сопровождения. Через минуту после них прозвучало оповещение с неразборчивым текстом. Власти и силовые ведомства отказались предоставить содержание предупреждения местным СМИ.

Позднее звук сирен прозвучал еще два раза, в росСМИ заявили, что такие звуковые предупреждения используют для того, чтобы предупредить население о комендантском часе и заставить людей покинуть улицы.

В соцсетях опубликовали видео звучания сирен о комендантском часе в Алматы.

Стрельба в Казахстане

Ночью, около 22.00 по местному времени, казахстанские и российские СМИ начали сообщать о том, что в пригороде Алма-Аты, вдоль трассы на Бишкек, идет бой.

В Алматы к западу от площади Республики, по заявлениям журналистов, звучала автоматная очередь. В том же городе на перекрестке улиц Толе би Саина, по их данным, были слышны одиночные выстрелы с интервалом в 10 минут.

В МВД Казахстана информацию о боях не подтвердили.

Тем временем в Жамбылской области ввели красный уровень террористической угрозы.

Проект Радио Свобода Сибирь.Реалии и The Insider, тем временем, сообщили, что протестующих на площади в Алматы расстреливали военные, которые говорили на русском языке и без Казахских полицейских знаков.

Тела убитых в Алматы находят в машинах, попавших под обстрелы.

Очереди в морг и день траура в Казахстане

Президент Токаев сообщил, что объявляет 10 января Днем национального траура в Казахстане.

Накануне власти заявили, что во время “зачистки” было убито около трех десятков человек. 8 января возле морга в Алматы образовалась очередь из людей, которые ищут своих близких, пропавших во время протестов.

Twitter президента Токаева

В СМИ и соцсетях сообщили, что Токаев удалил свои твитты о “20 тыс. террористов, которые напали на Алматы”.

Как уточняется, 7 января на его странице было несколько англоязычных постов о событиях в Казахстане, в частности – о шести атаках на Алматы 20 тыс. “бандитов и террористов”.

8 января этого текста на его странице нет. Но некоторые пользователи и журналисты успели заскринить те твитты.

#Казахстан

Токаев удалил твит об “хорошо обученых террористах, организованых и руководимых специальным центром”. А также, что “некоторые из них говорили на неказахских языках”, и о “не менее шести волнах нападений на Алматы, общей численностью 20 тысяч человек”. Перегнул? pic.twitter.com/o0xhxSHjCJ — NORS /на русском (@NORS79629247) January 8, 2022

Фото: Скриншот ВВС