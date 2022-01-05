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Факты / Мир / Мировые новости

В США определились с представителем на переговорах с РФ в Женеве

Татьяна Забожко редактор ленты
держдеп сша

Делегацию США во время двусторонних переговоров с Российской Федерацией в Женеве 10 января возглавит заместитель Госсекретаря Венди Шерман.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, заместитель секретаря и другие высокопоставленные лица будут продолжать тесно консультироваться с союзниками и партнерами до переговоров и после них.

– В понедельник в Женеве мы послушаем, как Россия обосновывает свое предложение. Мы в ответ выразим свои видения проблемы, которых у нас много, – отметил Нед Прайс.

Целью американской делегации на протяжении переговоров 10 января будет определить несколько вопросов с достаточным количеством общих позиций для продолжения обсуждения и принятия решения.

– Я не хочу догадываться, какие это могут быть вопросы, но, конечно, диалог по стратегической стабильности узко сосредоточен именно на одноименных вопросах, – уточнил представитель Госдепа.

Нед Прайс добавил, что во время переговоров основное внимание будет сосредоточено исключительно на двусторонних вопросах.

Мы не собираемся действовать за спиной наших союзников по НАТО, европейских партнеров и, конечно, Украины. Без них мы ничего не сделаем и не скажем, – заверил спикер Госдепартамента.

Более подробная информация об участии американской делегации на сессиях НАТО и на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ, по словам Неда Прайса, станет известна в ближайшее время.

10 января в Женеве состоятся двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и Россией на тему роста напряженности у границ Украины и так называемых гарантий безопасности.

12 января должна состояться встреча в рамках Совета НАТО – Россия, а обсуждение в ОБСЕ планируется на 13 января.

7 января также состоится внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Источник: U. S. Department of State

Фото: Dreamstime

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