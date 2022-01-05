Делегацию США во время двусторонних переговоров с Российской Федерацией в Женеве 10 января возглавит заместитель Госсекретаря Венди Шерман.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, заместитель секретаря и другие высокопоставленные лица будут продолжать тесно консультироваться с союзниками и партнерами до переговоров и после них.

– В понедельник в Женеве мы послушаем, как Россия обосновывает свое предложение. Мы в ответ выразим свои видения проблемы, которых у нас много, – отметил Нед Прайс.

Целью американской делегации на протяжении переговоров 10 января будет определить несколько вопросов с достаточным количеством общих позиций для продолжения обсуждения и принятия решения.

– Я не хочу догадываться, какие это могут быть вопросы, но, конечно, диалог по стратегической стабильности узко сосредоточен именно на одноименных вопросах, – уточнил представитель Госдепа.

Нед Прайс добавил, что во время переговоров основное внимание будет сосредоточено исключительно на двусторонних вопросах.

– Мы не собираемся действовать за спиной наших союзников по НАТО, европейских партнеров и, конечно, Украины. Без них мы ничего не сделаем и не скажем, – заверил спикер Госдепартамента.

Более подробная информация об участии американской делегации на сессиях НАТО и на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ, по словам Неда Прайса, станет известна в ближайшее время.

10 января в Женеве состоятся двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и Россией на тему роста напряженности у границ Украины и так называемых гарантий безопасности.

12 января должна состояться встреча в рамках Совета НАТО – Россия, а обсуждение в ОБСЕ планируется на 13 января.

7 января также состоится внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Источник: U. S. Department of State