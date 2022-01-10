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Климатический кризис: последние семь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
глобальне потепління, сонце, захід сонця, світанок, спека, тепло

Последние семь лет оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Столбики термометра показывали на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня.

По данным агентства Copernicus, содержание углекислого газа в атмосфере достигло рекордного уровня, а количество метана за последние годы существенно выросло.

Новые показатели стали позволили экспертам назвать 2021 год пятым самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Как отметили специалисты, за последние годы в Европе было самое жаркое лето за всю историю, когда температура воздуха поднялась на экстремальные 48,8 градуса по Цельсию.

Также среди аномальных явлений были наводнения, лесные пожары и экстремальная жара. Уже на пять градусов по Цельсию побиты температурные рекорды по всему миру.

По данным метеорологического агентства Китая, 2021 год стал самым жарким в стране за всю историю наблюдений.

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Экстремальная жара постигла США и Канаду. Повышенный уровень углекислого газа достиг нового рекорда. Темпы роста CO2 остались такими же, как и с 2010 года, несмотря на блокировки, связанные с коронавирусом.

Уровни метана растут такими темпами, которые в три раза превышают темпы десятилетней давности.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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