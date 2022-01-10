В Женеве (Швейцария) завершились двусторонние переговоры между делегациями США и России.

Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Дженнифер Хенслер со ссылкой на Госдепартамент США.

В общей сложности переговоры длились в течение почти восьми часов с перерывом на обед. Они стартовали в 8.55 по местному времени (около 10.00 по Киеву), а завершились в 16.32 (в 17.32 по киевскому времени).

Переговоры происходили в закрытом для прессы формате.

– По словам спикера Госдепартамента США, переговоры между официальными лицами США и России в Женеве завершились в 16.32 по местному времени. Они длились примерно 7,5 часов, не считая перерыва на ланч, – сообщила Хенслер.

Стороны пока не проинформировали о результатах переговоров.

Известно, что делегацию России возглавлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а делегацию США – заместитель государственного секретаря Венди Шерман.

Среди тем переговоров – требования РФ по так называемым гарантиям безопасности. Так, Кремль недавно выдвинул ультиматум Вашингтону и НАТО по поводу нерасширения Альянса. Москва требует не давать членства в НАТО Украине и другим постсоветским странам.

В США еще до начала переговоров исключали такую ​​возможность. Там подчеркнули, что поддерживают принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, в какие альянсы вступать.

Кроме того, Россия желает сокращения присутствия войск США в Восточной Европе. В Пентагоне заверили, что не рассматривают такую ​​возможность.

Следует отметить, что 12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ с участием представителей РФ.