Казахские военные незаконно использовали голубые каски миротворцев ООН

В сети опубликовали фотографии из Казахстана, где местные военнослужащие одеты в голубые каски миротворческой миссии под эгидой Организации Объединенных Наций.

Снимки сделал фотограф Владимир Третьяков и опубликовал независимый журналист Джейк Ханрахан.

В ООН подтвердили Радио Свободе, что вооруженные лица, замеченные на изображениях, не являются частью миротворческой миссии.

— Мы передали нашу обеспокоенность по этому вопросу постоянному представительству Казахстана. Страны, предоставляющие войска и полицию ООН, должны использовать соответствующие знаки различия только в том случае, если выполняют задачи в соответствии с мандатом Совета Безопасности, — рассказали в пресс-службе.

При этом в Казахстане есть специальное англоговорящее подразделение KAZBAT, которое иногда привлекается ООН к международным операциям. Бойцам KAZBAT разрешено носить голубые каски, однако лишь при выполнении мандата Совбеза, либо на военном параде.

В свою очередь представитель министерства обороны страны подтвердил, что зафиксированные на снимках солдаты – действительно бойцы батальона KAZBAT. При этом он заявил, что военные взяли под охрану стратегические объекты, аэропортов и правительственные здания.

— Возможно, вы видели, что KAZBAT был в Ливии. Это наш миротворческий корпус. Вы также можете поискать информацию про индийские миротворческие силы. Половина KAZBAT сейчас находится в Ливии, а другая половина здесь, — заявил он.

Часть казахских сил действительно находится в Ливане, где они присоединились к индийским военным еще в 2018 году.

В свою очередь постоянный представитель Казахстана в ООН Магжан Ильясов объяснил наличие голубых касок тем, что военные были подняты по боевой тревоге из-за чего взяли свои штатные каски. При этом, по его словам, никакого снаряжения с отметкой ООН больше использовано не было.

В свою очередь эксперт по международному гуманитарному праву и операциям по поддержанию мира Эрик Дэвид заявил, что снимки в Алматы отражают грубое злоупотребление со стороны властей войсками, которые носят эти каски.

По его мнению, если за использованием голубых касок стоят официальные лица Казахстана — это должно повлечь международную ответственность за противоправное деяние.

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Дэвид добавил, что использование формы с маркировкой ООН, в результате которого мирные лица были убиты, либо получили серьезные ранения – является военным преступлением.

Эксперт также выразил уверенность, что в Международном комитете Красного Креста, с высокой долей вероятности признают конфликт гражданским, несмотря на введение в страну войск иностранных государств.

Он также предположил, что массовый призыв военных мог привести к нехватке обмундирование, либо власти Казахстана попытались создать впечатление поддержки действий правительства со стороны ООН.

Фото: Джейк Ханрахан