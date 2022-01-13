Госдеп США продолжает предостерегать американцев от поездок в Украину

Государственный департамент США продолжает советовать своим гражданам пересмотреть планы путешествий в Украину из-за усиленных угроз со стороны Российской Федерации. Соответствующее сообщение сегодня размещено посольством США в Украине.

В нем говорится, что необычная военная деятельность России вблизи границ Украины и оккупированного Крыма продолжается, а ситуация может измениться без предупреждения.

Сайт Госдепа на своей странице оставляет неизменным совет от 20 декабря 2021 года не путешествовать в Украину.

— Гражданам США также напоминают, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных РФ восточных регионах Украины непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения, — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, гражданам США советуют не путешествовать в Украину из-за Covid-19, а также из-за усиленных угроз со стороны России.

Аналитики из Conflict Intelligence Team за последнюю неделю зафиксировали в социальных сетях около 30 видео, свидетельствующих о переброске военнослужащих и техники из Сибири и Дальнего Востока в оккупированный Крым и регионы, граничащие с Украиной.

12 января Сенат США опубликовал законопроект о санкциях, которые введут против РФ в случае нападения на Украину и дальнейшей эскалации конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка увеличит оборонную помощь Украине в случае нападения РФ.

Источник: Посольство США в Украине, Госдеп США