Соединенные Штаты Америки готовы увеличить оборонную помощь Украине в том случае, если Россия выберет путь дальнейшей эскалации.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США по итогам телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Отмечается, что во время разговора Блинкен подтвердил свою поддержку дипломатического пути разрешения ситуации, а также заверил, что без участия Украины никаких предметных дискуссий относительно нашего государства не будет.

Во время разговора Блинкен отметил общую обеспокоенность из-за продолжающегося наращивания российских военных сил у границ Украины.

Госсекретарь обсудил с Кулебой результаты переговоров между делегациями США и России в Женеве, а также дальнейшие шаги, в частности, сегодняшнее заседание Совета НАТО-РФ в Брюсселе.

Кроме того, Блинкен поделился ожиданиями от заседания Постоянного совета ОБСЕ, которое состоится в Вене 13 января.

We have been clear with Russia that diplomacy is the only responsible way forward. I spoke with Ukrainian FM @DmytroKuleba today – we are consulting with Ukraine on every step of our engagements with Russia this week, and there will be nothing about Ukraine, without Ukraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 11, 2022