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США готовы увеличить оборонную помощь Украине в случае дальнейшей агрессии РФ – Блинкен

Юлия Соколова редактор ленты
Ентоні Блінкен

Соединенные Штаты Америки готовы увеличить оборонную помощь Украине в том случае, если Россия выберет путь дальнейшей эскалации.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США по итогам телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Отмечается, что во время разговора Блинкен подтвердил свою поддержку дипломатического пути разрешения ситуации, а также заверил, что без участия Украины никаких предметных дискуссий относительно нашего государства не будет.

– Он повторил, что если Россия выберет путь дальнейшего конфликта, США, их союзники и партнеры готовы применить огромную цену для экономики России, укрепить присутствие НАТО в прифронтовых странах-членах Альянса, а также увеличить оборонную помощь для Украины, — говорится в сообщении.

Во время разговора Блинкен отметил общую обеспокоенность из-за продолжающегося наращивания российских военных сил у границ Украины.

Госсекретарь обсудил с Кулебой результаты переговоров между делегациями США и России в Женеве, а также дальнейшие шаги, в частности, сегодняшнее заседание Совета НАТО-РФ в Брюсселе.

Кроме того, Блинкен поделился ожиданиями от заседания Постоянного совета ОБСЕ, которое состоится в Вене 13 января.

– Мы четко дали понять России, что дипломатия является единственным ответственным путем вперед. Я побеседовал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Мы советуемся с Украиной на каждом шагу наших отношений с Россией на этой неделе, и об Украине без Украины ничего не будет, – написал Блинкен в своем Twitter по итогам разговора.

Ранее в МИД Украины проинформировали, что Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба согласовали позиции перед Советом НАТО-РФ, который состоится 12 января. Стороны также обсудили шаги по сдерживанию агрессии России.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-РФ. Основная цель переговоров состоит в продолжении дискуссии, которую 10 января в Женеве начали делегации США и России (по ситуации вокруг Украины и так называемым гарантиям безопасности, на которых настаивает Кремль).

Источник: Госдепартамент США

Фото: Depositphotos

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