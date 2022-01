Россия перебрасывает танки и Грады из Сибири к границе с Украиной — CIT

Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) за последнюю неделю зафиксировали в социальных сетях около 30 видео, свидетельствующих о переброске военнослужащих и техники из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы РФ.

В роликах техника зафиксирована на дорогах, в процессе загрузки на железнодорожные платформы и на эшелонах, двигающихся на запад.

Большинство военной техники зафиксировали в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — от Бурятии до Приморского края.

Состав перевозимой техники довольно разнообразен: грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня Град и Ураган. Кроме того, на видео из Новосибирска заметили, вероятно, ЗРК Тор или зенитную самоходную установку Шилка.

В CIT сообщают, что вместе с техникой в ​​пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако точную численность установить сложно.

Аналитики определили несколько пунктов отправки техники: Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). В CIT предположили, что техника относится к соединениям всех четырех армий Восточного военного округа.

Стоит отметить, что один из эшелонов отправился со станции Дивизионная в Улан-Удэ, неподалеку от которой дислоцируется 5-я отдельная танковая бригада, которая принимала участие в боях за Дебальцево в 2015 году.

Такое широкое вовлечение сил, а также то, что некоторые эшелоны были замечены уже в Новосибирске и Кемерово, не объясняет переброску местными учениями. Вероятнее всего, что эту технику отправили в оккупированный Крым и граничащие с Украиной регионы. Источники New York Times в американской разведке утверждают, что Россия планирует нарастить стотысячную группировку у границ до 175 тыс. бойцов.

При этом в том же материале говорится, что возможное нападение на подконтрольные украинским властям территории может быть отложено из-за погодных условий, поскольку из-за теплой зимы почва на востоке Украины пока не замерзла. Разведчики считают, что это может вынудить перенести операцию на февраль.

Часть экспертов, опрошенных The Guardian, считают масштабную операцию по захвату Киева и Харькова маловероятной. В докладе Institute for the Study of War говорится, что для полноценной оккупации только столицы и крупных городов на востоке Украины может потребоваться до 325 тыс. военнослужащих. Пока никаких признаков мобилизации или привлечения войск нацгвардии РФ или военной полиции в CIT не наблюдают.

10 января в Женеве прошли переговоры между делегациями США и России. Они продолжались почти восемь часов с перерывом на обед.

В ходе переговоров Россия выдвинула США принципиальные условия для достижения прогресса по другим вопросам. Одно из них – отказ от “освоения территорий” государств, ставших членами Альянса после 1997 года.

Источник: Conflict Intelligence Team