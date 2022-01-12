Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает реальным риск возникновения нового вооруженного конфликта в Европе на фоне наращивания российских военных сил вблизи границ Украины.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после заседания Совета НАТО-РФ. Именно поэтому, по словам Столтенберга, важно проводить переговоры с Москвой – чтобы предотвратить такой конфликт.

– Существует реальный риск возникновения нового вооруженного конфликта в Европе. И именно поэтому сегодняшнее заседание и другие заседания на этой неделе столь важны. Мы должны делать, что можем, чтоы предотвратить подобный конфликт, — подчеркнул он.

Столтенберг объяснил, что НАТО в этой ситуации применяет двойной подход к РФ: с одной стороны, сильную позицию, а с другой – готовность участвовать в диалоге по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность.

Генсек Альянса подчеркнул: единственный выход из нынешнего кризиса – это деэскалация со стороны России.

– Мы наблюдаем существенное наращивание войск РФ в Украине и вблизи ее границ, а также угрожающую риторику: если вы не сделаете то и то, мы используем военно-технические меры… Мы призываем РФ выбрать путь диалога, сотрудничества, деэскалации вместо конфронтации, – сообщил он.

Столтенберг добавил, что в НАТО также подают сигнал России: если она применит силу, будут серьезные последствия – экономические и политические санкции.

Параллельно Альянс оказывает практическую поддержку Украине, чтобы усилить ее оборонные возможности.

– Важно понимать, что Украина – партнер, которому мы оказываем политическую и практическую поддержку. Но Украина – не член НАТО. Гарантии в сфере безопасности – статья 5, которую мы называем “один за всех и все за одного” – применяется для членов НАТО. Поэтому мы четко заявили, что сделаем все необходимое для защиты всех союзников по НАТО, — уточнил Столтенберг.

На этой неделе в Европе проходит ряд переговоров, темами которых является ситуация у границ Украины, агрессия России и требования Москвы относительно так называемых гарантий безопасности. Кремль, в частности, требует не принимать Украину в НАТО.

В среду, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. А 10 января в Женеве встретились делегации США и РФ.

Еще одна встреча состоится завтра, 13 января, в формате заседания Постоянного совета ОБСЕ.