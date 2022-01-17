Правительство Дании приняло решение выделить 22 млн евро на новую комплексную программу поддержки Украины. Она направлена на усиление устойчивости и способности нашего государства преодолеть тяжелые последствия вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Дании.

О новой программе помощи Украине было объявлено накануне. В этот же день глава МИД Дании Йеппе Кофод посетил линию разграничения на Донбассе.

– В настоящее время Украине грозит массовое и абсолютно неприемлемое наращивание военного присутствия РФ вблизи границы. Я только что посетил линию разграничения и собственными глазами увидел, насколько серьезно этот конфликт повлиял на украинский народ. Правительство Дании не будет стоять в стороне, — подчеркнул Кофод.

Пакет поддержки на 22 млн евро является новым этапом программы мира и стабилизации для Украины на 2022-2025 годы. Средства направят:

• на укрепление безопасности восточных регионов Украины;

• на поддержку оборонной реформы Украины и развитие потенциала украинской обороны;

• на улучшение диалога между людьми с обеих сторон линии разграничения на Донбассе, чтобы “способствовать разрешению конфликтов и локальному примирению”.

Как сообщила министр обороны Дании Трине Брамсен, среди прочего Дания планирует помочь привести Вооруженные силы Украины в соответствие со стандартами НАТО.

Факт выделения помощи подтвердил в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины, – написал он.

Предыдущий этап поддержки Дании для Украины длился с 2018 по 2021 годы (с бюджетом в 16,1 млн евро).

В конце октября прошлого года Европейская комиссия дополнительно выделила 3,5 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших в результате вооруженного конфликта, спровоцированного Россией.

Читайте Великобритания совместно с партнерами создаст фонд помощи Украине

Источник: МИД Дании, Twitter Дмитрия Кулебы