Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Дания выделит Украине 22 млн евро на усиление безопасности

Юлия Соколова редактор ленты
Прапор Данії

Правительство Дании приняло решение выделить 22 млн евро на новую комплексную программу поддержки Украины. Она направлена на усиление устойчивости и способности нашего государства преодолеть тяжелые последствия вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Дании.

О новой программе помощи Украине было объявлено накануне. В этот же день глава МИД Дании Йеппе Кофод посетил линию разграничения на Донбассе.

– В настоящее время Украине грозит массовое и абсолютно неприемлемое наращивание военного присутствия РФ вблизи границы. Я только что посетил линию разграничения и собственными глазами увидел, насколько серьезно этот конфликт повлиял на украинский народ. Правительство Дании не будет стоять в стороне, — подчеркнул Кофод.

Пакет поддержки на 22 млн евро является новым этапом программы мира и стабилизации для Украины на 2022-2025 годы. Средства направят:

• на укрепление безопасности восточных регионов Украины;

• на поддержку оборонной реформы Украины и развитие потенциала украинской обороны;

• на улучшение диалога между людьми с обеих сторон линии разграничения на Донбассе, чтобы “способствовать разрешению конфликтов и локальному примирению”.

Как сообщила министр обороны Дании Трине Брамсен, среди прочего Дания планирует помочь привести Вооруженные силы Украины в соответствие со стандартами НАТО.

Факт выделения помощи подтвердил в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины, – написал он.

Пост Дмитра Кулеби

Предыдущий этап поддержки Дании для Украины длился с 2018 по 2021 годы (с бюджетом в 16,1 млн евро).

В конце октября прошлого года Европейская комиссия дополнительно выделила 3,5 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших в результате вооруженного конфликта, спровоцированного Россией.

Читайте
Великобритания совместно с партнерами создаст фонд помощи Украине

Источник: МИД Дании, Twitter Дмитрия Кулебы

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка