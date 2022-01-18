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НАТО поможет Украине применить право на самооборону — Столтенберг

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Єнс Столтенберг

В случае нового вторжения Российской Федерации на территорию Украины НАТО поможет нашей стране реализовать собственное право на самозащиту.

Североатлантический Альянс планирует сделать это за счет военно-технической поддержки, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

— Экономические, финансовые, политические санкции. НАТО и союзники также обеспечат поддержку Украины. Украина имеет право защищать свой суверенитет, и НАТО поможет ей полностью реализовать свое право на самозащиту за счет поддержки союзников, – заявил он.

По его словам Столтенберга, НАТО будет защищать не только всех своих членов, но и их союзников.

Генсек Альянса напомнил, что с 2014 года, когда РФ аннексировала полуостров Крым, а затем напала на Украину с применением вооруженных сил. В ответ на это Альянс нарастил свое военное присутствие у восточных границ и передислоцировал часть войск в Литву.

— Но опять же, основное задание сейчас – добиться прогресса политическими средствами, – отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что основная задача на сегодняшний день – это предотвращение очередного военного вторжения России в Украину.

Генсек Альянса также напомнил, что НАТО очень четко дали понять Москве: очередное применение вооруженных сил против Украины дорого обойдется Кремлю.

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Фото: Depositphotos

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