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Факты / Мир / Мировые новости

В НАТО нет единого мнения относительно поставок оружия Украине

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
НАТО

Страны-члены НАТО имеют разные мнения по поводу поставок вооружения Украине.

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам Столтегберга, несмотря на это, страны-члены НАТО поддерживают украинских военных, которые сталкиваются со внешними угрозами.

Он подчеркнул, что некоторые страны готовы предоставить Украине оружие, хотя есть и те, кто выступает против этого.

Генсек НАТО отметил, что поддерживает нашу страну, как в политическом плане, так и в военном.

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В качестве примера он привел обучение украинских военных и улучшение возможностей военно-морского флота.

В свою очередь Шольц заявил, что Германия не планирует осуществлять Украине поставок летального вооружения, поскольку это старая политика, менять которую Берлин не планирует.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что в случае новой атаки РФ на Украину НАТО поможет нашей стране реализовать собственное право на самозащиту.

Североатлантический Альянс планирует сделать это за счет военно-технической поддержки.

Он также отметил, что НАТО будет защищать не только всех своих членов, но и их союзников.

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