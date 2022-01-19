Экс-канцлер Германии Ангела Меркель получила предложение от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша стать консультантом в организации.

Гутерреш предложил 67-летний Меркель возглавить совещательный орган высокого уровня по глобальным общественным благам. Он занимается глобальным здравоохранением, наукой, обеспечением мира, защитой природы и мировой экономикой.

Известно, что Гуттереш сделал предложение Меркель, отправив ее письмо, и ожидает ответа. По данным СМИ, в ООН полагают, что Меркель его отклонит. Официально представители ООН не комментировали информацию о предложении Меркель.

Консультативный совет по глобальным общественным благам является одним из флагманских проектов Гутерреша по реформе ООН во время его второго срока, который начался в начале января.

По словам Гутерреша, пандемия Covid-19 выявила большие пробелы в международном сотрудничестве. В ООН ожидают, что этот совещательный орган должен дать толчок обновлению практики и принципам действий на глобальном уровне.

2 декабря Ангела Меркель официально покинула пост канцлера Германии, который она занимала 16 лет.

Во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине устроили торжественную церемонию проводов первой женщины, находившейся у руля немецкого правительства.

Источник: Zeit