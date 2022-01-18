В Украину на этой неделе прибудет с визитом государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Соответствующую информацию подтвердили в Госдепартаменте США.

– Госсекретарь Энтони Блинкен совершит поездку в Киев и Берлин с 18 по 20 января 2022 года, — говорится в сообщении.

Блинкен начнет свою поездку с визита в Киев. В столице Украины в среду, 19 января, он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, состоится встреча с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В ходе этих переговоров госсекретарь намерен подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Блинкен встретится с сотрудниками посольства США в Украине и их семьями. Госсекретарь проинформирует их о мерах, которые предпримет Вашингтон в случае непредвиденных обстоятельств: если Россия решит прибегнуть к дальнейшей эскалации.

В четверг, 20 января, Энтони Блинкен отправится из Киева в Берлин (Германия), где обсудит недавние дипломатические переговоры с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины. Госсекретарь поднимет вопрос о готовности союзников и партнеров США наложить на Россию серьезные санкции в случае эскалации.

Блинкен, в частности, проведет встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

– Поездка и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сид России и агрессией против Украины, — подчеркнули в Госдепартаменте.