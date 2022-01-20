Байден оценил шансы вступления Украины в НАТО в ближайшее время

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что Украине вряд ли удастся присоединиться к НАТО в ближайшее время. По его словам, одной из причин является то, что Украина еще не выполнила все требования для этого. Об этом Байден заявил во время пресс-конференции.

— Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно, — заявил он.

В то же время Байден не исключил вступления Украины в НАТО в будущем.

По словам главы Белого дома, это связано с тем, что Украине еще предстоит выполнить много работы в области демократии и ряда происходящих там событий.

Байден подчеркнул, что для вступления страны в Альянс необходима поддержка всех стран-членов.

В преддверии замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть обязательства США никогда не голосовать за вступление в Украину или другие страны.

По информации издания CNN, Россия почти завершила стягивать свои войска к границам Украины. На данный момент, в приграничных регионах находится более 127 тыс. российских военных.